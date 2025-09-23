奇偶第3季 EPS 上看2.5元
安控廠奇偶（3356）受惠新台幣匯率回穩，加上手上持有的台積電股價創新高，業外金融評價利益進補，外界估計，奇偶本季獲利將超越第2季，單季每股純益上看2.5元，並將弭平上半年虧損。
奇偶昨（22）日不評論法人預估的財務數字 。奇偶表示，第4季因應關稅影響，部分高規新產品擬調漲價格，以反應成本。奇偶今年第2季因應美國關稅衝擊，美國線全數產品平均調漲5%至10%不等，惟第二次漲價主要聚焦高規新產品，並非全面調漲。
奇偶先前因持有逾千張台積電股票，上季來自業外金融資產評價利益約1.3億至1.4億元，帶動第2季轉虧為盈，每股純益1.61元，惟因新台幣升值影響，業外匯損約4,650萬元；累計上半年稅後淨損900萬元，每股淨損0.11元。
