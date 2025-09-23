融程電2025年營收拚新高

工業電腦廠融程電（3416）董事長呂谷清表示，第3季軍工訂單出貨顯著，第4季還有幾個標案，看好今年軍工業務占整體營收比重將達兩成，伴隨整體出貨動能增溫，預估第3季營收有望登頂，全年業績將年增15%，創新高。

呂谷清透露，近期才去印度出差，洽談軍工相關業務，主要以銷售公司航海儀器設備為主。台灣市場方面，融程電同步積極布局軍工業務，看好未來三年相關訂單可期。

在無人機領域，融程電主要鎖定無人機地面控制站（GCS），國防部近兩年無人機標案，融程電相關設備都有配合得標廠商出貨。

融程電無人機GCS在歐美市場皆有客戶，其中，歐洲近年受惠於北約（NATO）參與國提高軍事預算，而美國也有幾家融程電客戶。呂谷清表示，雖然近年突然很多廠商都加入GCS領域競爭，但融程電好幾年前就開始布局相關領域，是全球第一個將其標準化的公司。

融程電前八月營收23.61億元、年增17%，本季整體出貨動能增溫，公司看好第3季營收有望創單季新高。