融程電2025年營收拚新高
工業電腦廠融程電（3416）董事長呂谷清表示，第3季軍工訂單出貨顯著，第4季還有幾個標案，看好今年軍工業務占整體營收比重將達兩成，伴隨整體出貨動能增溫，預估第3季營收有望登頂，全年業績將年增15%，創新高。
呂谷清透露，近期才去印度出差，洽談軍工相關業務，主要以銷售公司航海儀器設備為主。台灣市場方面，融程電同步積極布局軍工業務，看好未來三年相關訂單可期。
在無人機領域，融程電主要鎖定無人機地面控制站（GCS），國防部近兩年無人機標案，融程電相關設備都有配合得標廠商出貨。
融程電無人機GCS在歐美市場皆有客戶，其中，歐洲近年受惠於北約（NATO）參與國提高軍事預算，而美國也有幾家融程電客戶。呂谷清表示，雖然近年突然很多廠商都加入GCS領域競爭，但融程電好幾年前就開始布局相關領域，是全球第一個將其標準化的公司。
融程電前八月營收23.61億元、年增17%，本季整體出貨動能增溫，公司看好第3季營收有望創單季新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言