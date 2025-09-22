快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科內憂外患 滙豐首開降評與調降目標價第一槍

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
聯發科。記者吳康瑋／攝影
聯發科。記者吳康瑋／攝影

外資滙豐證券在最新出具的報告中指出，聯發科（2454）由於四大不利因素逐漸浮現，因此率先將評等由「買進」降至「中立」，目標價也由原先的1,640元降至1,417元，降幅13.6%，開出外資圈調降聯發科評等與目標價的第一槍。

滙豐亞洲科技研究部門主管李宜家指出，聯發科在可見的未來，已顯現出四大不利因素，包括：

一、台積電（2330）將針對先進製程調漲價格5%至15%，以反映更高的成本，可能抵消聯發科在產品組合持續優化下的毛利率改善。

二、智慧型手機系統單晶片（SoC）市場將面對更激烈的價格競爭，除了全球第四大手機晶片廠展銳的4G晶片，還有高通的5G晶片。李宜家預估，高通2026年5G Soc平均售價將年減10%，加大市場競爭態勢。

三、安謀（ARM）可能將在2026年調高權利金費用，將進一步對聯發科的營運費用造成更大的壓力；四、替谷歌（Google）TPU（張量處理單元）設計的ASIC專案可能再次遞延等，未來營運不確定性大增。

針對第四點，李宜家說，儘管仍認為聯發科可能獲得其他AI ASIC機會，例如與Meta的合作，且可能同時切入前端設計（開發難度高，毛利高、附加價值大）與後端設計（複雜繁瑣），市場並將這項機會視為利多催化劑。

不過，預期實際貢獻將要到2027年下半年或2028年才會浮現，而若谷歌專案再次遞延，等同提高了聯發科在2026年僅能認列一次性開發收入（NRE）的可能性，市場對谷歌專案的高度期待若再落空，恐不利股價表現。

基於相關因素影響，儘管李宜家維持聯發科今年的每股稅後純益（EPS）預估值63.97元不變，但卻將2026年的EPS由81.96元下調至70.83元，降幅13.6%，2027年的EPS也由101.33元降至79.51元，降幅21.5%。

在未來營運不確定性大增，使得獲利成長不如預期下，因此李宜家將聯發科評等由「買進」降至「中立」，目標價也由原先的1,640元降至1,417元，降幅13.6%，開啟外資圈調降聯發科評等與目標價的第一槍。

聯發科 4G 晶片

延伸閱讀

救國產車！經部擬輔導轉型電動車+轉戰出口 台灣8電子廠利多

台積電前五大客戶明年洗牌 博通坐三望二 可能擠下輝達

育才有一套 聯發科三年內新人留任率97%

聯發科新5G 旗艦晶片天璣9500 9月22日亮相

相關新聞

聯發科內憂外患 滙豐首開降評與調降目標價第一槍

外資滙豐證券在最新出具的報告中指出，聯發科（2454）由於四大不利因素逐漸浮現，因此率先將評等由「買進」降至「中立」，目...

富采、錼創搶矽光子商機

富采（3714）、錼創-KY積極投入Micro LED於矽光子領域的應用，期盼以其獨特光源優勢，解決現行雷射光源的功耗痛...

智易訂單看到明年上半年

網通廠智易（3596）受惠歐洲光纖復甦及升級需求趨勢不變，法人看好訂單能見度直達2026上半年，伴隨北美有線電視客戶新產...

台積電8月營收創同期新高 衝3,357億元、月增3.9%

台積電昨（10）日公布8月營收3,357.72億元，月增3.9%，年增33.8%，為單月次高，也是歷來最旺8月。

聯發科8月營收月增3% 本季拚高標

聯發科昨（10）日公布8月營收445.46億元，月增3%、年增7.2%。外界看好，在新品齊發下，聯發科本季營運目標有望達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。