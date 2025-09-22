聯發科內憂外患 滙豐首開降評與調降目標價第一槍

外資滙豐證券在最新出具的報告中指出，聯發科（2454）由於四大不利因素逐漸浮現，因此率先將評等由「買進」降至「中立」，目標價也由原先的1,640元降至1,417元，降幅13.6%，開出外資圈調降聯發科評等與目標價的第一槍。

滙豐亞洲科技研究部門主管李宜家指出，聯發科在可見的未來，已顯現出四大不利因素，包括：

一、台積電（2330）將針對先進製程調漲價格5%至15%，以反映更高的成本，可能抵消聯發科在產品組合持續優化下的毛利率改善。

二、智慧型手機系統單晶片（SoC）市場將面對更激烈的價格競爭，除了全球第四大手機晶片廠展銳的4G晶片，還有高通的5G晶片。李宜家預估，高通2026年5G Soc平均售價將年減10%，加大市場競爭態勢。

三、安謀（ARM）可能將在2026年調高權利金費用，將進一步對聯發科的營運費用造成更大的壓力；四、替谷歌（Google）TPU（張量處理單元）設計的ASIC專案可能再次遞延等，未來營運不確定性大增。

針對第四點，李宜家說，儘管仍認為聯發科可能獲得其他AI ASIC機會，例如與Meta的合作，且可能同時切入前端設計（開發難度高，毛利高、附加價值大）與後端設計（複雜繁瑣），市場並將這項機會視為利多催化劑。

不過，預期實際貢獻將要到2027年下半年或2028年才會浮現，而若谷歌專案再次遞延，等同提高了聯發科在2026年僅能認列一次性開發收入（NRE）的可能性，市場對谷歌專案的高度期待若再落空，恐不利股價表現。

基於相關因素影響，儘管李宜家維持聯發科今年的每股稅後純益（EPS）預估值63.97元不變，但卻將2026年的EPS由81.96元下調至70.83元，降幅13.6%，2027年的EPS也由101.33元降至79.51元，降幅21.5%。

在未來營運不確定性大增，使得獲利成長不如預期下，因此李宜家將聯發科評等由「買進」降至「中立」，目標價也由原先的1,640元降至1,417元，降幅13.6%，開啟外資圈調降聯發科評等與目標價的第一槍。