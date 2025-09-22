這檔固態電容大廠漲停創歷史新高 法人估明年獲利年增逾六成

鈺邦（6449）22日股價開低走高，盤中即亮燈漲停直至收盤，主要是受惠下半年AI與通用伺服器需求強勁，法人估計明(2026)年每股稅後純益（EPS）將激增逾六成，激勵股價強勢表態，漲停價209元創歷史新高紀錄。

全球固態電容龍頭大廠鈺邦，由於受惠訂單需求強勁，VChip與CAP目前產能滿載，供不應求的情況將持續到年底，帶動今年獲利將較去年持續成長；明年則在產能擴充效應下，加上客戶產品規格升級，更將帶動獲利跳增。

由於近年來獲利連年成長，加上明年獲利展望佳，因此法人給予難得一見的「強力買進」評等，目前市場各券商投顧也多給予正向的評級，激勵股價強勢表態，22日開平走高，收漲停價209元，創歷史新高紀錄。