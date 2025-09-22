這檔固態電容大廠漲停創歷史新高 法人估明年獲利年增逾六成
鈺邦（6449）22日股價開低走高，盤中即亮燈漲停直至收盤，主要是受惠下半年AI與通用伺服器需求強勁，法人估計明(2026)年每股稅後純益（EPS）將激增逾六成，激勵股價強勢表態，漲停價209元創歷史新高紀錄。
全球固態電容龍頭大廠鈺邦，由於受惠訂單需求強勁，VChip與CAP目前產能滿載，供不應求的情況將持續到年底，帶動今年獲利將較去年持續成長；明年則在產能擴充效應下，加上客戶產品規格升級，更將帶動獲利跳增。
由於近年來獲利連年成長，加上明年獲利展望佳，因此法人給予難得一見的「強力買進」評等，目前市場各券商投顧也多給予正向的評級，激勵股價強勢表態，22日開平走高，收漲停價209元，創歷史新高紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言