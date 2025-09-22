外資看好低軌衛星加持 昇達科目標價上看510元、股價走揚

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
低軌衛星加持，昇達科走揚。圖／手機截圖
昇達科（3491）2025年佈局低軌衛星，更跨向航太與國防產業，外資看好未來營運表現，目標價上看510元，激勵股價走揚，早盤漲幅一度來到5%。

昇達科高頻通訊零組件與精密機構近年搭上低軌衛星熱潮，推升營運表現，更從低軌衛星跨向無人機通訊、雷達通訊等系統，積極佈局布局航太與國防應用。

美系外資研究報告指出，SpaceX及Amazon Kuiper等低軌衛星業者皆規劃大規模星鏈建置，目前部署仍處於早期階段，需求將持續增長，可望推升昇達科訂單能見度，維持「買進」評等，目標價510元。

上周2025台北國際航太暨國防展登場，昇達科認為，隨著地緣政治風險持續升溫，全球航太與國防產業需求快速擴張，成為各界關注焦點。

昇達科表示，技術觸角也延伸至更廣泛的航太與國防應用領域，包括無人機的普及化應用、雷達通訊、各式高頻天線與波導模組等。

昇達科近年深耕低軌衛星通訊元件，今年前8月來自低軌衛星產品的營收貢獻達7.5億元，占合併營收近53%。隨著低軌衛星產業需求持續升溫，昇達科認為，相關產品的出貨與新案推進都呈現穩健成長態勢，未來營運動能可期。

航太 昇達科 低軌衛星

