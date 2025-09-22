法人按讚、Q4可期 這檔半導體設備廠早盤大漲逾半根停板

由於客戶端持續擴充先進封裝產能，半導體設備商弘塑（3131）相關接單情況暢旺，22日早盤股價漲逾半根停板，最高衝至1,635元。

法人預期，弘塑本季業績應可順利增長，第4季展望也算樂觀，今年營收與獲利表現雙雙挑戰歷史新高在望，全年營收表現有機會首度挑戰突破60億元大關。

弘塑累計前八月合併營收為39.03億元，年增54.9％，上半年每股純益15.79元。雖然弘塑8月業績呈現月減，不過法人認為，該公司本季營收表現應能維持成長態勢，達成連六季提升的局面。

弘塑先前提到，受惠於2.5D／3D等先進封裝需求旺盛，今年接單力道強勁，現階段產能維持滿載狀態，設備訂單能見度已排到2026年上半年。

對於今年的設備出機總量，弘塑估計將介於150台至200台之間，其中上半年的出機量已達100台。至於明年的出機量，有機會與今年相當。

至於投入擴充的二廠設備產能，弘塑預計9月底啟用，該廠產能比既有增加一倍，因此未來將可減少因外包而導致成本上升的情況。在化學品產能擴充方面，如果認證順利，新廠加入初步將可先增加50％產能，下一階段對於危險化學品倉儲量能方面，也已編列預算要著手投入布建。

弘塑去年的營收與每股純益表現都站上歷史高峰，法人評估，今年將有機會延續佳績。