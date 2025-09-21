振曜 二檔活跳跳
振曜（6143）第2季步入產業旺季，電子書等消費型產品需求浮現。法人分析，主要客戶在美國地區市占率僅低個位數，整體關稅對需求衝擊可控，客戶開始積極協調台灣廠區產能，期望藉由關稅優勢搶占美國地區市占。
展望後市，法人看好，振曜第3季營運有機會挑戰新高，主要是大尺寸電子紙產品第3季放量，初期出貨以歐洲客戶為主，預期第3季出貨規模達數千台，此類產品受惠尺寸放大，單價隨產品尺寸提升五至十倍，目前有多個客戶洽談，多項專案醞釀中。
看好振曜後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，透過槓桿操作參與個股行情。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言