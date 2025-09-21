快訊

經濟日報／ 記者高瑜君整理

振曜（6143）第2季步入產業旺季，電子書等消費型產品需求浮現。法人分析，主要客戶在美國地區市占率僅低個位數，整體關稅對需求衝擊可控，客戶開始積極協調台灣廠區產能，期望藉由關稅優勢搶占美國地區市占。

展望後市，法人看好，振曜第3季營運有機會挑戰新高，主要是大尺寸電子紙產品第3季放量，初期出貨以歐洲客戶為主，預期第3季出貨規模達數千台，此類產品受惠尺寸放大，單價隨產品尺寸提升五至十倍，目前有多個客戶洽談，多項專案醞釀中。

