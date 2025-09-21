信驊 押價內外15%

信驊（5274）8月營收7.44億元，月減3.5%，年增9.9%；累計今年前八月營收58.27億元，年增59.7%。主要受惠於AI基礎建設的需求強勁，加上客戶訂單能見度高，預期下半年營收將逐季攀升。

外資摩根士丹利看好信驊，主因在BMC市場的領先地位及CPU規格轉換和伺服器市場成長的趨勢，維持「優於大盤」評級，目標價6,100元。

信驊伺服器產品第3季和第4季需求強勁，訂單能見度可到年底，展望第3季比先前預期更好，因匯率影響，會較上季微幅成長；今年全年營收可望維持雙位數成長。

投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證，但宜設好停損停利點。（台新證券提供）

