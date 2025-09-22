機器人題材定期定額買 法人唱旺長線商機

AI應用愈來愈多元，帶動AI模型滲透率擴張。據統計，ChatGPT活躍用戶數於2024年8月達到2億，不到一年時間，2025年2月倍增至4億，5月因優化圖片生成功能，戶數再度倍增至8億，AI已全面入侵人類生活中。

由於人工智慧與機器人產業是全球產業發展的核心引擎，長線爆發力商機可期，因此全球AI機器人ETF錢景亮，建議定期定額投資，掌握長線漲升行情。

台新全球AI ETF（00851）研究團隊表示，AI晶片龍頭輝達近期宣布，採用最新Blackwell架構的Jetson AGX Thor正式上市，推出開發者套件與生產模組，為物理AI與人形機器人加速落地奠定新里程碑。

台新全球AI ETF研究團隊指出，人工智慧應用全面擴展，無論是智慧製造、醫療科技、自駕車、雲端運算，甚至到日常生活服務，都能見到AI與機器人的身影，因此操作上，建議布局追蹤「法興全球AI機器人精選指數」之全球AI機器人ETF。

該指數涵括與機器人領域的核心企業，成為投資人分享新世代紅利的重要工具。從AI晶片需求暴增，到自動化工廠普及，再到ChatGPT掀起的生成式AI風潮，追蹤該指數的全球AI機器人ETF，都完整受惠於產業成長動能。

AI浪潮持續展現強勁成長爆發力，除輝達持續引領AI需求動能成長，近期甲骨文拿到OpenAI高達3,000億美元鉅額訂單的訊息震撼投資市場，更開啟了AI基礎建設的投資想像。

元大全球AI ETF為精選全球AI龍頭廠商，涵蓋軟硬體市場，完整掌握AI產業前景爆發力與潛力。