AI帶動下…台股主動式ETF聚光 國內外平衡型也受青睞

全球股市續揚，台股更是在美股強勢與AI等主題帶動下，成為市場焦點；交投熱絡下，規模不斷挑戰新高、卻也面臨短線獲利了結的壓力。今年8月單月投信發行各類主、被動基金整體淨流出近770億元，但台股主動式ETF以淨申購252億元成為最大動能來源；另一類呈現逆向淨申購的大主題，是國內外平衡型以及跨國多重資產相關。

根據投信投顧公會統計，扣除貨幣型，投信發行各類主、被動基金8月淨申購逾億元類型主要集中在兩大類：其中，台股主動式ETF以淨申購252.4億元居冠、為最大活水；其他多為國內外平衡型相關，凸顯在全球主要市場來到相對高點後，以收益打底、在新高中從容布局的雙收或收益成長策略，更易為投資人所接受。

安聯投信表示，近期全球股市續揚，展望台股後市，美股走勢強勁挹注市場多頭氣氛、台股今年來漲勢仍落後美股，在AI與科技相關財報題材持續發酵帶動下，盤面類股輪動，AI相關主題接棒率領大盤挑戰新高。

主動安聯台灣高息ETF（00984A）經理人施政廷指出，第4季傳統投資旺季到來，預期後市仍有望在震盪中緩步走高，但同時也要小心部分標的短期偏離價值。

策略上，隨著近期市場來到高點、波動度也來到近期相對的高檔震盪，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，應是較佳的應對策略。

群益投信主動式ETF投資團隊表示，主動式ETF與共同基金一樣，仰賴經理人與投研團隊的主動管理，透過研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求超額報酬。

主動式ETF投資靈活度更高，能因應不同市況，更快的調整投資組合內容來應對。因此，主動式台股ETF的推出，對投資人來說無疑是多了一項能更便利掌握台股行情的投資利器。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢指出，降息受惠資產，資金行情驅動，風險情緒回升，信用利差緊縮，採取槓鈴策略將有助於兼顧攻守。當前經濟處於放緩階段，對風險資產構成一定壓力，不過聯準會在通膨壓力與經濟下行風險之間，逐漸轉向降息循環，後續可留意景氣成長狀況。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。