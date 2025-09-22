快訊

經濟日報／ 記者周克威整理

隨聯準會將基準利率下調至4%至4.25%區間，按理應強化黃金的吸引力，但金價卻自高點回落，顯示降息循環早已提前反映，而美元指數同步走強，更進一步削弱了以美元計價黃金的相對吸引力。

從資金面觀察，ETF持倉變化已透露出高檔壓力。SPDR黃金ETF在消息公布後，單日減少逾4公噸，顯示部分長線資金選擇在高位獲利了結。同時，中國市場的黃金ETF也出現資金流出，凸顯出國際金融資金在高檔逐步退潮，進而削弱了金價上行的動能。

而政策亦是壓抑短期漲勢的關鍵。聯準會主席鮑爾將此次降息定義為「風險管理措施」，並非啟動全面寬鬆周期。此一立場雖然降低了市場對急速緊縮的疑慮，但同時也抑制投資人對快速降息的期待。因此市場解讀出「利率或僅漸進下行」的訊號，因此在短期內，黃金失去了進一步上漲的政策推力，價格自然傾向震盪回調。

整體來看，黃金在利多出盡後，短期面臨著高檔震盪與回調壓力。降息雖削弱持有現金與公債的吸引力，但美元走強與資金流出的現實情況，使黃金期貨上漲動能明顯減弱。中長期而言，如停滯性通膨風險、地緣政治不確定性與央行買盤，仍可能構成支撐；不過，在當前階段，金價更可能呈現高位回檔修正格局，而非單邊上攻。

（華南期貨提供）

