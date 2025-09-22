快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

華碩期 靈活布局

經濟日報／ 記者周克威整理

台系主機板大廠華碩（2357），為全球主機板領導品牌，業務涵蓋電腦系統、主機板、顯卡等，近年積極布局AI伺服器，營收成長動能明顯增強。該公司8月合併營收達628.1億元，創同期新高，年增9.9%、月增14.5%，顯示AI題材持續發酵。

回顧第2季，華碩的品牌營收創歷史新高，主要是受惠於搭載RTX 50新顯卡的筆電需求強勁，帶動電競筆電單季成長超過三成，優於整體PC出貨表現；同時，RTX 50系列供不應求，帶動主機板、顯卡穩居全球龍頭。第3季受惠歐美返校季與Windows 10停止支援，電競與商用電腦紛紛出現換機潮，市場法人預估，PC業務單季營收將季增7.2%至969.6億元。

伺服器方面，華碩上半年出貨GB200 NVL72予AI基建服務商Nebius，成功打入歐洲CSP市場，並拿下新一代GB300 NVL72訂單，預計今年第4季後開始供貨。此外，Nebius近日傳出奪得微軟近200億美元長約，華碩也將同步受惠。

展望後市，華碩受惠AI PC換機潮及AI伺服器出貨放量，加上新款電競掌機ROG Xbox Ally帶來的額外動能，全年營收成長可期。隨著全球雲端服務商加速建置AI基礎設施，華碩在供應鏈的角色有望更加吃重，成為台灣AI硬體布局的重要受益者之一，投資人可利用華碩期進行配置。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

AI 華碩 電競筆電

延伸閱讀

00878填息了…降息題材加持壽險股！分析師：將迎來雙重利多

全民權證／華碩 二檔活力旺

華碩推循環經濟！翔碩攜手萊爾富、NOVA 拚全台千店NB現金回收

中央大學攜手英特爾、華碩 成立「AI PC創新實驗室」

相關新聞

資金寬鬆、AI驅動 科技基金績效閃亮 四檔近一個月報酬率逾8%

美國聯準會（Fed）於本次會議宣布降息1碼。投信法人指出，降息有利於股市估值擴張，加上AI驅動企業投資加速等利多因素支撐...

Q4新募商品 聚焦成長型

強者恆強，投信第4季新募產品偏重以科技為主的成長型題材，搭配股債多元或多重資產基金／ETF。

不少企業會購車或租車供主管使用 五情況不能抵稅

不少企業會購車或租車供主管使用，財政部高雄國稅局提醒，公司買下非供銷售或提供勞務使用的九人座以下乘人小客車，進項稅額不得...

委外研發 有條件適用優稅

產創條例提供研發支出投資抵減優惠，財政部北區國稅局提醒，企業應以建立「自主研發能力」為原則，但部分委外研發支出如為必要且...

新聞中的法律／台商投資大陸 留意兩岸稅制

中國大陸財政部、稅務總局與商務部今年聯合發布新的稅務優惠政策，針對境外投資人將分配到的盈餘再投資於大陸境內企業，除了原本...

中興電再奪台電大單 拿下興達電廠更新標案

興達電廠更新計畫，中興電奪大單。中興電（1513）大咬國內電廠更新計畫商機，近期再奪下興達電廠345kV GIS訂單，總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。