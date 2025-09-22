委外研發 有條件適用優稅

產創條例提供研發支出投資抵減優惠，財政部北區國稅局提醒，企業應以建立「自主研發能力」為原則，但部分委外研發支出如為必要且符合規定者，才可適用投資抵減優惠。

北區國稅局解釋，依研發支出適用投資抵減辦法相關規定，公司或有限合夥事業從事研究發展，應以建立自主研發能力為原則，才能認列為研究發展支出。但個別研究發展計畫部分有委外必要者，有三種情況的委外研發費用，仍可認列研發支出。

包括委託國內大專校院或研究機構研究或聘請國內大專校院專任教師或研究機構研究人員費用；經中央目的事業主管機關專案認定，委託國外大專校院或研究機構研究，或聘請國外大專校院專任教師或研究機構研究人員之費用；委託經產發署認定的國內醫藥研發服務業者從事研發之費用。