聽新聞
0:00 / 0:00
委外研發 有條件適用優稅
產創條例提供研發支出投資抵減優惠，財政部北區國稅局提醒，企業應以建立「自主研發能力」為原則，但部分委外研發支出如為必要且符合規定者，才可適用投資抵減優惠。
北區國稅局解釋，依研發支出適用投資抵減辦法相關規定，公司或有限合夥事業從事研究發展，應以建立自主研發能力為原則，才能認列為研究發展支出。但個別研究發展計畫部分有委外必要者，有三種情況的委外研發費用，仍可認列研發支出。
包括委託國內大專校院或研究機構研究或聘請國內大專校院專任教師或研究機構研究人員費用；經中央目的事業主管機關專案認定，委託國外大專校院或研究機構研究，或聘請國外大專校院專任教師或研究機構研究人員之費用；委託經產發署認定的國內醫藥研發服務業者從事研發之費用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言