聖安生醫規劃明年上櫃

興櫃生技股聖安生醫（6926）近日召開法說會，總經理江宏哲表示，該公司掌握「三特異性抗體」及「外泌體藥物載體」兩大技術平台，該公司並已規劃明年可正式掛牌上櫃。聖安生醫日前公告，已與新加坡Esco Aster Pte. Ltd.簽署「外泌體小分子藥物裝載專利」東南亞及紐澳（不包括台灣）市場授權，授權金新台幣2億元，聖安交付相關技術專利文件後，可先收簽約金新台幣2,000萬元，後續里程碑金新台幣1.8億元、及產品上市後5%銷售權利金及一定比例之再授權金。

江宏哲表示，聖安生醫擁「三特異性抗體」及「外泌體藥物載體」兩大技術平台，兩項技術平台所發展的藥物SOA101、及SOB100均已獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准進行一期臨床，SOA101已開始在台灣收案，年底將可見初步療效。