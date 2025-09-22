資金寬鬆、AI驅動 科技基金績效閃亮 四檔近一個月報酬率逾8%

美國聯準會（Fed）於本次會議宣布降息1碼。投信法人指出，降息有利於股市估值擴張，加上AI驅動企業投資加速等利多因素支撐，資金寬鬆的旺季行情可期，資訊科技類股有望成為主要受益族群。

Fed啟動降息循環，在此次降息1碼後，最新點陣圖中預測2025年將再降息2碼，顯示貨幣政策轉向寬鬆的趨勢已逐漸明朗。根據FedWatch工具，目前市場預期10月與12月降息的機率分別高達87.7%與81.6%，年內降息3碼的可能性已大致底定。

在政策轉向後，市場焦點將回歸對經濟數據的觀察，若能在降息後維持經濟穩定，將有助於延續目前的多頭行情。

根據CMoney統計截至9月17日，近一個月全球科技型基金表現強勁，展現出在多頭市場中的成長潛力。其中，統一全球新科技、路博邁5G股票、富邦全球關鍵半導體、兆豐全球元宇宙科技等基金報酬率皆突破8%，顯示科技類資產在資金寬鬆與創新驅動下持續受惠。

在AI技術加速應用、企業投資動能增強的背景下，科技型基金有望延續強勢表現，成為資產配置的重要選項。

富邦投信表示，美國第2季企業獲利表現持續亮眼，財測結果普遍優於市場預期，顯示企業基本面穩健。展望今、明兩年，營收與獲利成長動能仍可望維持正向趨勢，其中以AI為核心題材的科技股，預期將持續以雙位數成長，成為推升整體市場表現的主要引擎。

中長期展望方面，股市仍偏多看待，惟須持續關注關稅政策對通膨的潛在影響。AI基礎設施投資熱度不減，相關產業鏈如AI硬體、軟體應用等領域具備長期成長潛力，有望成為資產配置的重要方向。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，全球三大經濟體今年GDP預估開始小幅上修，美國經濟仍具韌性，中國大陸則是政府有望推出刺激政策以支撐經濟。

美國雲端巨頭再次上修今年資本支出成長率至五成，並預估明年的年增率將達到15%~20%。受惠全球企業目前均處於資本支出成長階段，有望帶動全球科技類股維持亮眼表現。