快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

Q4新募商品 聚焦成長型

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

強者恆強，投信第4季新募產品偏重以科技為主的成長型題材，搭配股債多元或多重資產基金／ETF

法人指出，市場預期美國聯準會（Fed）第4季可望降息兩次，貨幣政策趨於寬鬆，將有利風險資產價格上揚。

第3季通常是股市的交投淡季，但全球主要股市今年下半年以來震盪向上，迭創歷史新高。股市目前處於相對高檔區，投信仍看好第4季的傳統旺季行情，近期募集產品仍以高成長動能為訴求。

貝萊德及摩根這兩家大型美國資產管理公司不約而同，選在30日開始募集新產品，全都是美國股票ETF，也都是這兩家公司首度在台發行ETF，提供台灣投資人布局台股ETF之外更多選擇。到底誰更勝一籌，備受市場矚目。

貝萊德是全球最大資產管理公司，旗下的安碩（iShares）發行ETF超過1,600檔，總規模超過5兆美元，在台灣首發ETF為貝萊德標普卓越50（009813），這檔ETF追蹤S&P 500卓越50指數，一次囊括美國市值前50大企業，涵蓋科技、醫療、金融與消費四大核心產業，提供投資人長期配置美國核心企業的選擇。

摩根投信同樣來勢洶洶，在台首發ETF為主動摩根大美國領先科技（00989A），強調不局限在傳統的資訊科技，而是採取跨產業與跨市值的投資策略，尋找受惠於人工智慧（AI）等科技革命的優質企業，涵蓋商務支付、旅遊娛樂、汽車、科技、金融服務、媒體廣告與醫療等領域。

主動統一全球創新、主動台新臺灣優勢成長則都從10月起募集，都是主動式ETF，聚焦成長動能，也都是這兩家投信乘勝追擊的產品。前者是統一投信繼主動統一台股增長（00981A）之後擴展到全球的產品，後者則是主動台新龍頭成長（00986A）之後放眼國內的台股ETF，投資範圍剛好對調。

ETF 美國聯準會

延伸閱讀

美國主要夥伴最高！「這國」Q2對美出口關稅增幅大 台灣排亞洲第3

美國造船進度慢 澳投書籲與日合作潛艇

「中國訂單仍為0」美大豆協會主席喊話川普：立刻行動

貝萊德擬投資英資料中心

相關新聞

資金寬鬆、AI驅動 科技基金績效閃亮 四檔近一個月報酬率逾8%

美國聯準會（Fed）於本次會議宣布降息1碼。投信法人指出，降息有利於股市估值擴張，加上AI驅動企業投資加速等利多因素支撐...

Q4新募商品 聚焦成長型

強者恆強，投信第4季新募產品偏重以科技為主的成長型題材，搭配股債多元或多重資產基金／ETF。

AI帶動下…台股主動式ETF聚光 國內外平衡型也受青睞

全球股市續揚，台股更是在美股強勢與AI等主題帶動下，成為市場焦點；交投熱絡下，規模不斷挑戰新高、卻也面臨短線獲利了結的壓...

機器人題材定期定額買 法人唱旺長線商機

AI應用愈來愈多元，帶動AI模型滲透率擴張。據統計，ChatGPT活躍用戶數於2024年8月達到2億，不到一年時間，20...

第4季基金投資趨勢／純股票混搭收益型資產 抗波動

全球金融市場逐漸消化關稅利空，美股等主要股市在第3季迭創歷史新高，美國聯準會（Fed）9月如預期降息1碼，有助於資金寬鬆...

跨國股票基金 績效靚

近一季驚驚漲行情助攻，推升境內跨國投資股票型基金規模創近半年來新高，其中，大中華及科技基金因績效突出，規模增長躍居C位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。