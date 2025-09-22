低基期、轉機題材股 有潛力

快訊

經濟日報／ 梁彥平
台股。聯合報系資料照

市場提前反映聯準會（Fed）重啟降息循環的預期，科技股帶動美股主要指數同創歷史新高。當聯準會正式吹響降息號角，激勵非美貨幣走揚，資金行情的紅利正悄然重塑全球股市格局。

台股亦受惠於流動性回暖效應，外資熱錢湧入，推升多頭架構得以延續，投資人信心逐步回升。然而，聯準會採取的「管理式降息」，本質上是將限制性的政策利率迅速調降至中性水準，並非市場所樂觀期待的全面性貨幣寬鬆。

因此，聯準會難以釋出更具鴿派色彩的信號，壓抑市場對明年降息路徑的預期，隨著市場逐漸消化降息利多，氛圍恐將轉趨觀望，股市漲勢亦可能面臨技術性修正壓力。

聯準會的政策轉向並非空穴來風，最新就業數據顯示，失業人口首度超越職缺數，反映勞動市場動能放緩與關稅導致企業觀望情緒，進一步加劇經濟下行的壓力。

因此，聯準會啟動降息循環，象徵資金成本的調降，為市場注入更充沛的流動性，也為風險性資產的再定價創造空間。尤以具備成長趨勢支撐的產業，以及高估值的族群受惠最深。

AI明星股儘管短線漲多回檔，但並非是資金離場，而是進入估值合理性與獲利持續性的再評價檢驗，以及反映的是市場對基本面與資金面的重新平衡，而非產業趨勢反轉與泡沫化。

台股再度刷新歷史新高，彰顯多頭格局的韌性與延續性。盤面類股輪動維持良性節奏，資金於各類題材間靈活切換，顯示市場結構穩健，加上國安基金延續護盤，為市場注入穩定力量，有效支撐投資人信心。

然而，隨著漲勢動能逐漸收斂，盤勢也開始轉為高檔震盪格局。同時，輝達以50億美元入股英特爾，雙方擬攜手開發客製化資料中心與PC晶片計畫，引發未來科技巨頭對台廠市占此消彼長的變化，亦成為供應鏈股價走勢的潛在變數。

因此，在資金行情的驅動下，股市逐步反映降息後的第二波行情，法人資金也已悄然聚焦股價位階相對偏低、且財報獲利上修的個股，尤其是受惠於AI高速運算趨勢的相關產業，這些族群不僅具備成長潛力，亦擁有投資評價修復的空間。

投資人應尋求風險報酬比更佳的配置選項，而非一味追逐高漲題材。台股短線雖波動加劇，整體多頭架構仍未遭破壞，低基期、具轉機題材的族群有望成為下一波華麗轉身的主流股。（作者是世新大學財金系副教授）

降息 聯準會

