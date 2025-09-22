製鞋概念股 淡季布局

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

2025年製鞋廠面臨關稅議題與匯率波動的影響，獲利與股價頻遭下調。法人表示，展望2026年，關稅問題製鞋業者透過規模經濟與效率改進而緩解，並且世足賽即將舉行，整體產業將有望回到正成長軌道。台廠寶成（9904）、志強-KY、來億-KY、百和、鈺齊-KY等代工廠維持「買進」建議，建議在於第3季淡季布局。

據統計，全球運動鞋市場約有800至1,000億美元的規模，年複合成長率5%-8%，品牌當中，耐吉（Nike）與愛迪達（Adidas）為前兩大品牌，兩者合計市占率達六成，其他品牌市占率在10%以下。

此次美國調高關稅、人民購買力下降，同樣美國也降息，推測對運動品牌業者的業績衝擊程度應相對較小，今年約為持平上下，而2026年的運動用品購買力則維持正向看法。

法人表示，疫情解封後，美國升息，且Nike近一至二年進行組織、產品轉型，業績疲弱，不過整體運動鞋行業仍有5%的成長，顯示其他業者市占率紛紛提升，包括Skechers、On、Deckers、亞瑟士與Adidas成長率均在兩位數以上，運動品牌呈現眾多小花齊放的狀態。

亞瑟士上半年財報優異，股價表現亮麗，上半年稅後獲利年成長27%，其中北美營收成長10%，乃因高性能跑鞋及時尚品牌「Onitsuka Tiger」銷售強勁，並上修2025年度營收與獲利，上修後全年營收將成長17.9%，獲利成長36.4%。亞瑟士約有七家供應商，台廠上市掛牌者為寶成與志強-KY，預料後續來自亞瑟士的訂單將強勁。

另外，世足賽將於2026年6月在北美舉行，各品牌將推出相關球衣、球鞋，國內供應商將自12月起開始出貨相關產品，出貨熱度持續至明年上半年。重大賽事舉行對刺激周邊商品消費熱度有助益。

