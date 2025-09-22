快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

看好受惠碳化矽需求增 環球晶目標價喊到608元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

近期碳化矽族群成盤中熱門焦點。由於半導體產業預期樂觀，2027年隨台積電A16量產，碳化矽需求將增加，而環球晶（6488）作為產業龍頭有望受惠，摩根士丹利（大摩）、高盛點讚，並調升目標價，對其後市樂觀看待。

大摩將環球晶評等從「中立」上調至「優於大盤」，並將目標價從375元調升至608元，大調逾六成；高盛同樣由「中立」上調至「買進」，目標價由449.5元調升至600元，幅度逾三成；摩根大通（小摩）則較為保守，維持「中立」評等，目標價290元不變。

整體產業方面，先進封裝CoWoS中碳化矽材料的研發有兩個方向，碳化矽中介層和碳化矽載板。小摩表示，碳化矽載板更有望成為採用方案，因其被置於散熱片和晶片之間以增強散熱性能，但碳化矽載板仍處於研發階段。根據業界人士看法，碳化矽載板可能會在輝達（NVIDIA）Rubin Ultra GPU上進行測試，但尚未進入量產階段。

但小摩指出，若是可行，碳化矽載板將會用於輝達新系列的Feynman GPU的大規模生產。其中主因AI GPU的熱設計功耗持續增長，對於未來的AI GPU來說，散熱性能已成為需要優先解決的問題。

小摩表示，此次碳化矽族群漲勢來自於市場對先進封裝中碳化矽材料的樂觀預期、NAND和傳統DRAM利多進展。市場可能正在考量矽晶圓產業的需求通常在記憶體產業之後復甦，並正在布局矽晶圓。此外，投資人已開始看好環球晶圓的先進封裝前景所帶來的長期機會。

大摩則認為，由於記憶體和成熟製程的強勁需求，預計環球晶將嘗試在2025年第4季或2026年再次提高價格，並認為這次漲價有望成功，且環球晶已成功生產出12吋碳化矽晶圓。儘管2026年採用量會很小，但到2027年，隨台積電A16節點量產，碳化矽晶圓的需求將會增加，並為公司帶來約5,000萬美元的收入，占其2027年總營收的2%。

另外，環球晶在德州的晶圓廠是主要供應商中，唯一在美國本地提供12吋矽晶圓的。這將使環球晶圓受益於台積電和三星在美國的產能擴張，因為這兩家公司是其前兩大客戶。

矽晶圓 環球晶 台積電

延伸閱讀

台灣供應鏈突圍與全球先進封裝競局

3DIC先進封裝聯盟受惠股：日月光投控

漢民集團四飆客：禾榮科、漢測、漢磊、嘉晶

先進封裝重塑半導體產業生態系

相關新聞

全版行情表－一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

資金寬鬆、AI驅動 科技基金績效閃亮 四檔近一個月報酬率逾8%

美國聯準會（Fed）於本次會議宣布降息1碼。投信法人指出，降息有利於股市估值擴張，加上AI驅動企業投資加速等利多因素支撐...

Q4新募商品 聚焦成長型

強者恆強，投信第4季新募產品偏重以科技為主的成長型題材，搭配股債多元或多重資產基金／ETF。

AI帶動下…台股主動式ETF聚光 國內外平衡型也受青睞

全球股市續揚，台股更是在美股強勢與AI等主題帶動下，成為市場焦點；交投熱絡下，規模不斷挑戰新高、卻也面臨短線獲利了結的壓...

機器人題材定期定額買 法人唱旺長線商機

AI應用愈來愈多元，帶動AI模型滲透率擴張。據統計，ChatGPT活躍用戶數於2024年8月達到2億，不到一年時間，20...

第4季基金投資趨勢／純股票混搭收益型資產 抗波動

全球金融市場逐漸消化關稅利空，美股等主要股市在第3季迭創歷史新高，美國聯準會（Fed）9月如預期降息1碼，有助於資金寬鬆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。