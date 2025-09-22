看好受惠碳化矽需求增 環球晶目標價喊到608元

近期碳化矽族群成盤中熱門焦點。由於半導體產業預期樂觀，2027年隨台積電A16量產，碳化矽需求將增加，而環球晶（6488）作為產業龍頭有望受惠，摩根士丹利（大摩）、高盛點讚，並調升目標價，對其後市樂觀看待。

大摩將環球晶評等從「中立」上調至「優於大盤」，並將目標價從375元調升至608元，大調逾六成；高盛同樣由「中立」上調至「買進」，目標價由449.5元調升至600元，幅度逾三成；摩根大通（小摩）則較為保守，維持「中立」評等，目標價290元不變。

整體產業方面，先進封裝CoWoS中碳化矽材料的研發有兩個方向，碳化矽中介層和碳化矽載板。小摩表示，碳化矽載板更有望成為採用方案，因其被置於散熱片和晶片之間以增強散熱性能，但碳化矽載板仍處於研發階段。根據業界人士看法，碳化矽載板可能會在輝達（NVIDIA）Rubin Ultra GPU上進行測試，但尚未進入量產階段。

但小摩指出，若是可行，碳化矽載板將會用於輝達新系列的Feynman GPU的大規模生產。其中主因AI GPU的熱設計功耗持續增長，對於未來的AI GPU來說，散熱性能已成為需要優先解決的問題。

小摩表示，此次碳化矽族群漲勢來自於市場對先進封裝中碳化矽材料的樂觀預期、NAND和傳統DRAM利多進展。市場可能正在考量矽晶圓產業的需求通常在記憶體產業之後復甦，並正在布局矽晶圓。此外，投資人已開始看好環球晶圓的先進封裝前景所帶來的長期機會。

大摩則認為，由於記憶體和成熟製程的強勁需求，預計環球晶將嘗試在2025年第4季或2026年再次提高價格，並認為這次漲價有望成功，且環球晶已成功生產出12吋碳化矽晶圓。儘管2026年採用量會很小，但到2027年，隨台積電A16節點量產，碳化矽晶圓的需求將會增加，並為公司帶來約5,000萬美元的收入，占其2027年總營收的2%。

另外，環球晶在德州的晶圓廠是主要供應商中，唯一在美國本地提供12吋矽晶圓的。這將使環球晶圓受益於台積電和三星在美國的產能擴張，因為這兩家公司是其前兩大客戶。