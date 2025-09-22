為響應主管機關防制金融投資詐騙政策，櫃買中心連續四年推出防制金融投資詐騙線上遊戲獎勵活動，以寓教於樂的方式，讓民眾認識常見的詐騙手法，提升防詐意識。今年櫃買中心再度推出獎勵活動，自9月22日至11月16日期間推出「詐不了我 叢林密境防詐挑戰」線上遊戲。本次活動以叢林探險為主軸，透過簡易生動的互動遊戲，介紹常見詐騙手法，幫助民眾認識現實生活中可能會遇到的各種詐騙類型，提高識詐能力。

只要動動手指回答問題，順利完成六道防詐測驗並輸入手機號碼，就有機會抽中100點LINE POINTS。每日可登錄答題一次，期間登錄次數愈多，中獎機率愈高。本次活動以四周為一期，連續舉辦二期，同一期別每人僅限得獎一次，歡迎民眾踴躍參加，活動網址為http://brandstudio.tnlmedia.com/2025/TPEx/Anti-Deception/index.htm。

櫃買呼籲，面對層出不窮的詐騙手法，民眾可多加利用內政部警政署165全民防騙網及165專線諮詢。