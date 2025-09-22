建國在手案量衝522億元

建國工程（5515）表示，7、8月在經濟部華光特三基地新建辦公廳舍統包工程、桃園高鐵站前第一期開發區工程等兩大新承攬工程案加入下，推升集團總承攬工程金額大增近三成至714億元，其中在手未交工程案量達522億元，中長期業績無虞。

建國工程目前在建工程共22案，其中住宅五案、公共工程九案、商辦和廠辦案共八案，推升今年至8月的總承攬工程金額達714億元，較上半年的552億元增加近三成，其中在手未交工程案量達522億元。

建國工程表示，7、8月因新增兩大工程案，包括經濟部華光特三基地新建辦公廳舍統包工程、承攬金額約69.6億元，以及承攬金額約133億元的桃園高鐵站前第一期開發區工程等，因此推升公司總承攬工程金額量體。

建國工程指出，國內公共工程案持續釋出，加上市場對廠辦需求高，且集團旗下住宅案持續挹注，還有在手未實現收入逾500億元等，中長期業績無虞，看好後續營運持續穩健成長。