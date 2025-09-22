中華 MG 新車款 百萬有找

車輛貨物稅減徵優惠持續發酵，中華車（2204）代理的MG G50 PLUS上周末上市，加上補貼後的「百萬元內入手價」引爆看車人潮，這台最台最平價MPV，是否將引發新一場銷售戰局，受到矚目。

根據中華車釋出的資訊，MG G50 PLUS建議售價為108.5萬元，比預售時還價宜1.5萬元，上個周六、周日吸引不少民眾前往展間詢問。

以新購小客車減徵價計算為103.5萬元，若加上汰舊換新價只要98.5萬元，等於百萬元內就可入手七人座MPV。

專家分析，MG G50 PLUS還沒有上市就已經是網路上熱門討論的車款，MG源自英國，是暢銷全球的世界品牌，MG G50 PLUS定位「百萬級距最親民正七人座MPV」，以這款車配備規格來分析，國內市場同樣配備的MPV的車款售價最少都在130萬元以上。

此次新車推出四大核心賣點，車內配備達到同級車款130萬元以上的水準，是一款超高CP值的MPV，對於想換MVP的消費者超吸睛。

消費者期待已久的國民休旅車正式問世，MG G50 PLUS上市後的第一個周末看車人潮比預期還多，汽車達人分析，這款車是正七人座MPV《G50 PLUS》加上汰舊換新價成為國內唯一百萬內MPV。

尤其， MG G50 PLUS、HS、ZS全車系皆適用《貨物稅條例》，最高可享10萬元稅額減徵優惠。另外，同步全面下調成交價、擴大產品覆蓋HS車系最低79.9萬元起（進入80萬內級距）， ZS車系最低 59.9 萬元起（進入60萬內級距）， 推出全新戰力：ZS 1.5L心動版，導入新車色「魔荔紅」，進一步擴大年輕與首購市場。

另外， MG品牌全力配合政策並持續提升在地化價值比率，與中華汽車持續推動台灣供應鏈發展，創造產業實質效益， 除了主力車型回歸市場，預期新車G50 PLUS將挹注新的成長動能， 持續落實「透明車價×超規滿配」品牌價值，並累積3萬多名車主支持，提供高性價比移動選擇。