快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

中華 MG 新車款 百萬有找

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

車輛貨物稅減徵優惠持續發酵，中華車（2204）代理的MG G50 PLUS上周末上市，加上補貼後的「百萬元內入手價」引爆看車人潮，這台最台最平價MPV，是否將引發新一場銷售戰局，受到矚目。

根據中華車釋出的資訊，MG G50 PLUS建議售價為108.5萬元，比預售時還價宜1.5萬元，上個周六、周日吸引不少民眾前往展間詢問。

以新購小客車減徵價計算為103.5萬元，若加上汰舊換新價只要98.5萬元，等於百萬元內就可入手七人座MPV。

專家分析，MG G50 PLUS還沒有上市就已經是網路上熱門討論的車款，MG源自英國，是暢銷全球的世界品牌，MG G50 PLUS定位「百萬級距最親民正七人座MPV」，以這款車配備規格來分析，國內市場同樣配備的MPV的車款售價最少都在130萬元以上。

此次新車推出四大核心賣點，車內配備達到同級車款130萬元以上的水準，是一款超高CP值的MPV，對於想換MVP的消費者超吸睛。

消費者期待已久的國民休旅車正式問世，MG G50 PLUS上市後的第一個周末看車人潮比預期還多，汽車達人分析，這款車是正七人座MPV《G50 PLUS》加上汰舊換新價成為國內唯一百萬內MPV。

尤其， MG G50 PLUS、HS、ZS全車系皆適用《貨物稅條例》，最高可享10萬元稅額減徵優惠。另外，同步全面下調成交價、擴大產品覆蓋HS車系最低79.9萬元起（進入80萬內級距）， ZS車系最低 59.9 萬元起（進入60萬內級距）， 推出全新戰力：ZS 1.5L心動版，導入新車色「魔荔紅」，進一步擴大年輕與首購市場。

另外， MG品牌全力配合政策並持續提升在地化價值比率，與中華汽車持續推動台灣供應鏈發展，創造產業實質效益， 除了主力車型回歸市場，預期新車G50 PLUS將挹注新的成長動能， 持續落實「透明車價×超規滿配」品牌價值，並累積3萬多名車主支持，提供高性價比移動選擇。

減徵 新車 貨物稅

延伸閱讀

貨物稅優惠最高現省10萬元！MG休旅雙雄HS、ZS最低入手價59.9萬元起

全新MG G50 Plus正式上市！98.5萬元起入主百萬級距正七人座國產MPV

客車版漲價但享貨物稅減徵！Hyundai Tucson L小客車預售價111.9萬元起

貨物稅最高加碼10萬優惠！Hyundai Venue限時優惠價63.9萬起

相關新聞

全版行情表－一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

資金寬鬆、AI驅動 科技基金績效閃亮 四檔近一個月報酬率逾8%

美國聯準會（Fed）於本次會議宣布降息1碼。投信法人指出，降息有利於股市估值擴張，加上AI驅動企業投資加速等利多因素支撐...

Q4新募商品 聚焦成長型

強者恆強，投信第4季新募產品偏重以科技為主的成長型題材，搭配股債多元或多重資產基金／ETF。

AI帶動下…台股主動式ETF聚光 國內外平衡型也受青睞

全球股市續揚，台股更是在美股強勢與AI等主題帶動下，成為市場焦點；交投熱絡下，規模不斷挑戰新高、卻也面臨短線獲利了結的壓...

機器人題材定期定額買 法人唱旺長線商機

AI應用愈來愈多元，帶動AI模型滲透率擴張。據統計，ChatGPT活躍用戶數於2024年8月達到2億，不到一年時間，20...

第4季基金投資趨勢／純股票混搭收益型資產 抗波動

全球金融市場逐漸消化關稅利空，美股等主要股市在第3季迭創歷史新高，美國聯準會（Fed）9月如預期降息1碼，有助於資金寬鬆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。