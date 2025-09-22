中興電再奪台電大單 拿下興達電廠更新標案

興達電廠更新計畫，中興電奪大單。中興電（1513）大咬國內電廠更新計畫商機，近期再奪下興達電廠345kV GIS訂單，總金額11.27億元。此外，中興電9月也拿下17.8億元的161kV及345kV GIS訂單。

中興電僅9月間就囊括上述兩筆訂單，合計逾29億元，成為台灣重電廠中，大啖台電訂單的最大贏家。業內指出，後續台電旗下電廠更新標案持續開出，預期中興電有望連續奪單。

興達電廠是台灣第三大發電廠，台電積極進行燃氣機組的更新改建計畫，持續釋出訂單。興達電廠近期爆炸案尤其受全國矚目，與此同時，台電釋出興達電廠更新改建計畫中345kV GIS招標項目，由中興電拿下。

台電除了先前推出的強韌電網計畫外，另外釋出「22項能源開發計畫」，今年起算的未來十年，匡列7,889億元，將成為國內各大重電廠下一波訂單成長動能之一，中興電也積極搶單。

若單看台電強韌電網計畫，中興電目前在手訂單約401億元，訂單能見度達三年；由於中興電為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，只要是GIS相關訂單，幾乎是中興電「通包」。

台電興達電廠近期積極更新相關設備，中興電9月以來，拿下總金額約11.27億元的「興達電廠燃氣機組更新改建計畫南開關場龍崎一路及路北白線345kV GIS更新及附屬監視設備採購帶安裝案」訂單。另，也拿下多筆161kV及345kV氣體絕緣開關設備訂單，總金額約17.8億元。

產能方面，中興電已完成嘉義廠房改建工程，並在林口廠區增設了1,880坪的倉儲空間，預計今年整體產能將提升20%，2026年則將透過導入自動化焊接產線和AI報價系統，來提高生產效率，預估產能可再提升15%到20%。

法人分析，中興電在GIS設備上具有相對優勢，且與台電合作關係穩固，看好台電拉貨遞延情形自第2季起改善，第4季拉貨動能轉強，全年營運有望持續繳出佳績。

至於氫能業務，中興電與弘鉅汽車合作開發氫燃料電池大客車，目前業務已拓展至美國、印度與大陸市場，預計今年達損平。