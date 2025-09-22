宏全大擴產 Q4不看淡

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

飲料包材製造龍頭宏全國際（9939）持續推動產能擴充計畫，第4季起包括台灣、中國大陸、印尼及泰國都有新廠及新產能陸續開出，長期成長動能穩健，帶動第4季淡季不淡。

法人估，全年營收可望突破300億大關，再創歷史新高。

宏全8月合併營收26.55億元、年減4.3%；累計前八月合併營收則突破200億元、達204.51億元、年增4.7%，續創歷史同期新高。

分析前八月各區域市場表現，中國大陸較去年同期成長17%、台灣成長2%、東南亞衰退5%。

宏全表示，東南亞主要因為雨季拉長、氣候不佳影響，預期第4季東南亞業績可望回升。

宏全上半年合併營業利益19.91億元、年增0.3%，稅後純益13.76億元，主要因業外匯損影響，年減15%，每股稅後純益4.65元，獲利仍為同期次高。

宏全表示，集團持續推動多項產能擴充計畫，今年大陸廣東清新廠、浙江常山廠及安徽滁州廠已相繼投產，各區包材產線亦陸續加入生產行列。受氣候與匯率影響，加上新廠投入支出等因素，上半年營業利益與去年同期持平。

目前，新建廠房及產線正依計畫積極推進，包括台灣自貿無菌廠、大陸廣東中山廠、印尼KIIC廠、印尼板底蘭廠、泰國宏信廠及越南2A廠，預計將於今年第4季至明年各季陸續投產；為配合新產能啟動，公司也已提前招募並培訓近千名新進人員。

儘管相關開辦費用、前期投入支出、利息成本及資本額增加，對短期獲利帶來壓力，但法人預估，隨著新產能發揮效益，將逐步轉化為營收與營運動能，帶動公司擴大成長動能的新契機，第4季淡季不淡，明年將有顯著增長。

值得注意的是，宏全近期成功標得台灣菸酒公司米酒PET瓶／標／蓋整組供應案，合約期間為十年，將自明年起開始供應，預估可挹注新的營收及獲利貢獻。

另一方面，宏全也取得歐洲著名大廠的大陸廣東廠長期駐廠合作合約，年產能達6億支瓶胚，此合作案展現宏全在產品品質與一站式服務上的競爭優勢。

宏全說，集團各區域亦持續爭取更多國際性大廠的中長期合作，預期在新產能、新客戶與新市場的共同推動下，將持續強化公司競爭力，擴大市場占比。

宏全 東南亞

