邁科出貨暴衝 業績進補

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
邁科董事長趙元山。邁科／提供
邁科董事長趙元山。邁科／提供

散熱廠邁科（6831）大咬AI商機，在AI伺服器客戶大單持續挹注下，近期出貨量暴衝，今年全年業績將展現強勁的成長態勢，毛利率也同步看俏。

邁科8月營收達3.97億元，雖然月減5.8%，但較去年同期大增129.14%，單月營收連四月年增率超過100%，累計今年前八月業績已超越去年總和，動能強勁。

邁科近期業績較去年同期大幅增長，主要是反映AI伺服器客戶強力拉貨，尤其以AI ASIC伺服器散熱產品成長最為明顯，帶動營收維持在高檔水準。

根據外資報告指出，目前輝達（NVIDIA）仍掌握AI伺服器80%以上的價值份額，ASIC僅占8%至11％，但隨著研發及量產的腳步加快，ASIC晶片正逐步挑戰AI GPU的主導地位。

邁科今年在AI伺服器的散熱產品出貨量有明顯成長，主要是來自於AI ASIC伺服器的散熱產品訂單大幅提升，受惠於雲端伺服器（CSP）大廠積極拉貨，公司在原本已打入的機種拿到的份額持續增加，法人預估，下半年在毛利率較佳的AI ASIC伺服器占比持續增加之下，將再優化產品組合，提升整體毛利率表現。另外，在成本方面，隨著公司營收規模逐步放大，在新接訂單所需的模具、冶具等支出的費用占營收比重將逐步降低，有助公司獲利提升。

邁科今年累計營收已超越去年全年營收，法人預期，下半年營收會優於上半年，因此全年營收將有高雙位數的成長，預料邁科在訂單、產能皆逐步放大之下，營運將漸入佳境。

除此之外，CSP大客戶為邁科成長主力，邁科在散熱產品的技術仍不斷投入研發，來滿足CSP客戶需求，未來邁科亦將持續主攻CSP大廠，為營運成長鋪路。

