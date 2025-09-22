第一類接觸／法人：智寶三大優勢 提升競爭力

動漫遊戲（ACG）IP廠智寶國際（7824）由國票負責輔導登錄興櫃，國票證出具報告指出，智寶為全球少數非日本企業中，能夠深入日本動漫遊戲製作委員會，並取得幹事資格的公司，此稀缺地位，讓智寶營運潛力備受看好。

法人指出，智寶累計簽約IP已達93個，涵蓋動畫、遊戲與跨界內容。

其IP取得策略結合幹事優勢與國際合作，使公司能以較低成本切入高潛力題材，並延伸至遊戲、電影與商品開發。

展望2026年，智寶重要成長動能將來自於《Final Fantasy XIV》代理，以及《貴族轉生》等動畫作品陸續進入發行上市階段。此外，智寶導入AI動畫助手AIFRED，提升製作效率，結合動畫回收期長與遊戲回收期短的特性，形成差異化的風險管理與現金流優勢。

綜合來看，智寶憑藉稀缺的幹事資格，切入日本核心產業鏈，透過多子公司構建跨國價值鏈，並以精準的IP投資與多角化營運強化競爭力，使其在全球動漫遊戲IP產業的多極化格局中，成為台灣少數具備國際影響力與長期成長潛力的公司，而這三大優勢不僅凸顯智寶在IP管理與跨境合作上的獨特性，也奠定持續擴張與國際化的穩固基礎。