快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

第一類接觸／智寶董座鄧橋 誓言不放棄

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

漫遊戲（ACG）IP廠智寶國際（7824）董事長鄧橋創業十年，將公司逐步推向IPO之路，並成為台股首家以動漫遊戲IP為核心業務的企業，引發外界關注。他相當樂愛日本動漫《灌籃高手》，並將劇中經典台詞「現在放棄的話，比賽就結束了」當作座右銘，勉勵自己不到最後關頭，絕不放棄。

鄧橋的父親是有「台灣動畫長片之父」美名的鄧有立，從小在父親耳濡目染下，鄧橋走上動畫產業的道路，在多年磨練後成為製作人，後續又找到志同道合的夥伴創立智寶。

鄧橋指出，2015年成立，前二年虧損連連，第三年開始賺點錢，又遇上疫情，人員無法前往日本洽商與挖掘IP，公司又再轉虧，營運表現載浮載沉，若不是當時創業夥伴堅守信念，實在很難撐下去。

鄧橋表示，投身動漫遊戲IP產業，最重要的是要有熱情與創意，但也不能忽略大環境與市場競爭所帶來的挑戰，他與創業夥伴各司其職，而且有共同的信念，終於度過難關。

鄧橋表示，小時候很愛看《灌籃高手》，對於劇中的經典台詞「現在放棄的話，比賽就結束了」印象相當深刻，每當公司陷入營運困境時，總是會想起這句話，，因為背負不僅是自己的理想，也是每一位員工背後的家庭，因此再苦都要咬牙撐下去。

漫遊 創業 智寶

延伸閱讀

陸龍頭廠分拆子公司 紫金黃金29日在港上市

9月片單華麗揭曉！蕾哈娜獻聲配音《藍色小精靈大電影》再創話題

融入台灣在地特色 純喫茶廣告入圍「京都動畫製作獎」原創及動畫CM類

《純喫茶》動畫廣告入圍「2025年京都動畫製作獎」從西門町到補習街台味十足

相關新聞

全版行情表－一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

資金寬鬆、AI驅動 科技基金績效閃亮 四檔近一個月報酬率逾8%

美國聯準會（Fed）於本次會議宣布降息1碼。投信法人指出，降息有利於股市估值擴張，加上AI驅動企業投資加速等利多因素支撐...

Q4新募商品 聚焦成長型

強者恆強，投信第4季新募產品偏重以科技為主的成長型題材，搭配股債多元或多重資產基金／ETF。

AI帶動下…台股主動式ETF聚光 國內外平衡型也受青睞

全球股市續揚，台股更是在美股強勢與AI等主題帶動下，成為市場焦點；交投熱絡下，規模不斷挑戰新高、卻也面臨短線獲利了結的壓...

機器人題材定期定額買 法人唱旺長線商機

AI應用愈來愈多元，帶動AI模型滲透率擴張。據統計，ChatGPT活躍用戶數於2024年8月達到2億，不到一年時間，20...

第4季基金投資趨勢／純股票混搭收益型資產 抗波動

全球金融市場逐漸消化關稅利空，美股等主要股市在第3季迭創歷史新高，美國聯準會（Fed）9月如預期降息1碼，有助於資金寬鬆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。