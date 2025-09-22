第一類接觸／智寶董座鄧橋 誓言不放棄

動漫遊戲（ACG）IP廠智寶國際（7824）董事長鄧橋創業十年，將公司逐步推向IPO之路，並成為台股首家以動漫遊戲IP為核心業務的企業，引發外界關注。他相當樂愛日本動漫《灌籃高手》，並將劇中經典台詞「現在放棄的話，比賽就結束了」當作座右銘，勉勵自己不到最後關頭，絕不放棄。

鄧橋的父親是有「台灣動畫長片之父」美名的鄧有立，從小在父親耳濡目染下，鄧橋走上動畫產業的道路，在多年磨練後成為製作人，後續又找到志同道合的夥伴創立智寶。

鄧橋指出，2015年成立，前二年虧損連連，第三年開始賺點錢，又遇上疫情，人員無法前往日本洽商與挖掘IP，公司又再轉虧，營運表現載浮載沉，若不是當時創業夥伴堅守信念，實在很難撐下去。

鄧橋表示，投身動漫遊戲IP產業，最重要的是要有熱情與創意，但也不能忽略大環境與市場競爭所帶來的挑戰，他與創業夥伴各司其職，而且有共同的信念，終於度過難關。

鄧橋表示，小時候很愛看《灌籃高手》，對於劇中的經典台詞「現在放棄的話，比賽就結束了」印象相當深刻，每當公司陷入營運困境時，總是會想起這句話，，因為背負不僅是自己的理想，也是每一位員工背後的家庭，因此再苦都要咬牙撐下去。