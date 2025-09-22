快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

第一類接觸／智寶搶攻動漫 IP 商機 下半年營收看增五倍

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
智寶國際董事長鄧橋。記者陳昱翔／攝影
智寶國際董事長鄧橋。記者陳昱翔／攝影

漫遊戲（ACG）IP廠智寶國際（7824）本月18日登錄興櫃，成為台股唯一、第一檔專注動漫IP製作、經營與授權的業者，不僅意味著國內資本市場日益多元，同時也展現出台廠的軟實力。智寶董事長鄧橋指出，擬在三年內完成上市或上櫃掛牌，藉此擴大營運規模，搶攻全球動漫IP商機。

智寶成立於2015年，過去十年積極打造國際級IP，專注於ACG的IP開發與經營，為台灣首家且唯一具有日本動畫遊戲產業核心「製作委員會幹事資格」的二次元IP開發公司，目前資本額為2.83億元。

鄧橋指出，今年上半年營收1.23億元，年增504%，本業營業毛利已轉正，從目前在手的IP經營計畫估計，下半年營收將比上半年激增三至五倍，全年有望轉虧為盈，明年業績會進一步提升，對後市表現持樂觀態度。以下為專訪紀要：

多項產品出圈 擴散全球市場

問：全球動漫遊戲IP市場商機與發展現況為何？

答：目前全球動漫遊戲IP的主動發動引擎在日本，所有商機大部分從日本出發，擴散至全世界。近年來隨著《鬼滅之刃》從日本「出圈」（意指從原先流行區域跨足到其他區域）到歐美市場，民眾對日本動漫的喜愛程度有增無減，也造就一波動漫IP商機爆發。

根據The Business Research Company最新報告指出，全球動漫市場規模將從2025年的315.1億美元，以年複合成長率10%速度放大，至2029年將達460.7億美元，顯示動漫產業的強勁生命力與市場潛力，並延伸創造更多包括遊戲、周邊商品、OTT串流等龐大市場商機。

問：動漫遊戲IP市場的機會與挑戰？

答：由於《鬼滅之刃》的成功，讓近年來日本動漫IP商機更蓬勃，吸引更多作品尋求海外發展，而日本本土每年至少有數百部作品誕生，但真正在海外市場站穩腳步可能只有數十款，智寶的工作就是挖掘這些作品，並攜手合作夥伴擴大商機。

日本能成為全球動漫領導者，除日本是全球動漫IP發源地，更重要是日本獨特的製作委員會制度，能讓一個動漫IP獲得最大資源進行發展，且製作委員會一旦成立，就會跟著這個IP到最後，此制度能確保IP授權為各種樣式時（如動畫、遊戲、模型、卡牌等），均可保有一定的品質水準。

瞄準日本大作 推一站式行銷

問：公司的商業模式與競爭優勢為何？

答：智寶專注耕耘並活躍於國際動漫產業中IP開發領域，推展多項IP項目，已成功和多家日本公司組成製作委員會，更與TV TOKYO、NETFLIX、Bilibili等國際影音平台建立合作關係，憑藉優異實績串聯起播放平台、代理商、出版社、製作公司、遊戲公司、玩具商等國際產業鏈資源結盟。

問：未來的營運展望與規劃？

答：未來將再迎來多項重大突破，且於2025年下半年起陸續開展，包括重量級IP代理與宇峻奧汀共同取得日系遊戲大廠史克威爾（SQUARE ENIX）的《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版代理權，即將啟動上線營運。國際級自有IP開發方面包括《妖怪旅館營業中》第2季、《貴族轉生》電視動畫將自今第4季至2026年陸續開播。

日本 智寶 漫遊

延伸閱讀

TPVL／首度來台吃不慣臭豆腐 日本帥哥讚台球員水準

王彩樺釜山嗨聊「大尺度」「男公館」夜遊捕獲野生日本超大咖

公視與日本NHK攜手製作紀錄片「神木之森」 今日本東京特映

美國造船進度慢 澳投書籲與日合作潛艇

相關新聞

全版行情表－一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

資金寬鬆、AI驅動 科技基金績效閃亮 四檔近一個月報酬率逾8%

美國聯準會（Fed）於本次會議宣布降息1碼。投信法人指出，降息有利於股市估值擴張，加上AI驅動企業投資加速等利多因素支撐...

Q4新募商品 聚焦成長型

強者恆強，投信第4季新募產品偏重以科技為主的成長型題材，搭配股債多元或多重資產基金／ETF。

AI帶動下…台股主動式ETF聚光 國內外平衡型也受青睞

全球股市續揚，台股更是在美股強勢與AI等主題帶動下，成為市場焦點；交投熱絡下，規模不斷挑戰新高、卻也面臨短線獲利了結的壓...

機器人題材定期定額買 法人唱旺長線商機

AI應用愈來愈多元，帶動AI模型滲透率擴張。據統計，ChatGPT活躍用戶數於2024年8月達到2億，不到一年時間，20...

第4季基金投資趨勢／純股票混搭收益型資產 抗波動

全球金融市場逐漸消化關稅利空，美股等主要股市在第3季迭創歷史新高，美國聯準會（Fed）9月如預期降息1碼，有助於資金寬鬆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。