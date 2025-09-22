第一類接觸／智寶搶攻動漫 IP 商機 下半年營收看增五倍

動漫遊戲（ACG）IP廠智寶國際（7824）本月18日登錄興櫃，成為台股唯一、第一檔專注動漫IP製作、經營與授權的業者，不僅意味著國內資本市場日益多元，同時也展現出台廠的軟實力。智寶董事長鄧橋指出，擬在三年內完成上市或上櫃掛牌，藉此擴大營運規模，搶攻全球動漫IP商機。

智寶成立於2015年，過去十年積極打造國際級IP，專注於ACG的IP開發與經營，為台灣首家且唯一具有日本動畫遊戲產業核心「製作委員會幹事資格」的二次元IP開發公司，目前資本額為2.83億元。

鄧橋指出，今年上半年營收1.23億元，年增504%，本業營業毛利已轉正，從目前在手的IP經營計畫估計，下半年營收將比上半年激增三至五倍，全年有望轉虧為盈，明年業績會進一步提升，對後市表現持樂觀態度。以下為專訪紀要：

多項產品出圈 擴散全球市場

問：全球動漫遊戲IP市場商機與發展現況為何？

答：目前全球動漫遊戲IP的主動發動引擎在日本，所有商機大部分從日本出發，擴散至全世界。近年來隨著《鬼滅之刃》從日本「出圈」（意指從原先流行區域跨足到其他區域）到歐美市場，民眾對日本動漫的喜愛程度有增無減，也造就一波動漫IP商機爆發。

根據The Business Research Company最新報告指出，全球動漫市場規模將從2025年的315.1億美元，以年複合成長率10%速度放大，至2029年將達460.7億美元，顯示動漫產業的強勁生命力與市場潛力，並延伸創造更多包括遊戲、周邊商品、OTT串流等龐大市場商機。

問：動漫遊戲IP市場的機會與挑戰？

答：由於《鬼滅之刃》的成功，讓近年來日本動漫IP商機更蓬勃，吸引更多作品尋求海外發展，而日本本土每年至少有數百部作品誕生，但真正在海外市場站穩腳步可能只有數十款，智寶的工作就是挖掘這些作品，並攜手合作夥伴擴大商機。

日本能成為全球動漫領導者，除日本是全球動漫IP發源地，更重要是日本獨特的製作委員會制度，能讓一個動漫IP獲得最大資源進行發展，且製作委員會一旦成立，就會跟著這個IP到最後，此制度能確保IP授權為各種樣式時（如動畫、遊戲、模型、卡牌等），均可保有一定的品質水準。

瞄準日本大作 推一站式行銷

問：公司的商業模式與競爭優勢為何？

答：智寶專注耕耘並活躍於國際動漫產業中IP開發領域，推展多項IP項目，已成功和多家日本公司組成製作委員會，更與TV TOKYO、NETFLIX、Bilibili等國際影音平台建立合作關係，憑藉優異實績串聯起播放平台、代理商、出版社、製作公司、遊戲公司、玩具商等國際產業鏈資源結盟。

問：未來的營運展望與規劃？

答：未來將再迎來多項重大突破，且於2025年下半年起陸續開展，包括重量級IP代理與宇峻奧汀共同取得日系遊戲大廠史克威爾（SQUARE ENIX）的《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版代理權，即將啟動上線營運。國際級自有IP開發方面包括《妖怪旅館營業中》第2季、《貴族轉生》電視動畫將自今第4季至2026年陸續開播。