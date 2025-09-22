就市論勢／ AI 、記憶體族群 有看頭

快訊

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

上周科技股兩件大事都與AI有關。首先，輝達以每股23.28美元、總金額50億美元購入英特爾普通股約4%；對照美國政府在8月以每股20.47美元取得英特爾10%股權，英特爾果然是「美國之子」，更是川普政府「讓美國再次偉大（MAGA）」政策的重要指標。

科技巨頭間數十年來競爭與恩怨可能都會出現戲劇性轉折，輝達執行長黃仁勳表示，這次投資英特爾50億美元與技術合作，是雙方討論近一年才定案，投資協議聚焦於「產品部門」合作而非晶圓代工，不過雙方並未排除未來在代工領域的合作可能性。

另一大事是OpenAI釋給甲骨文大訂單，自2027年起五年購買3,000億美元算力服務，平均每年支出600億美元，甲骨文表示，一個月內會完整說明細節。

OpenAI執行長奧特曼2024年時曾宣稱，要投資7兆美元邀請台積電（2330）建造36座晶圓廠，隨後軟銀與OpenAI攜手投入美國「星際之門（Stargate）計畫」5,000億美元投資，但現實面是OpenAI仍虧損，處於重組與增資階段，必須持續畫大餅吸引金主注資。

川普放寬AI監管與金融監管，未來訂單刺激股價上漲效應將持續出現。川普更倡議取消季報制度，營運透明度從來不是他在意的事。

投資建議

美光等記憶體大廠先後傳出漲價，不僅南亞科、華邦等記憶體晶片股股價強勢，低基期的記憶體封測股、記憶體次族群明顯轉強。

所有的科技股都在發展AI商機與題材，特別是「未來的」AI題材，更是股價上漲的主要驅動力，基期低且股價低成為投機波段操作熱區。短線看好包括2奈米製程、AI機器人、AI零組件、記憶體等族群。

AI 記憶體

