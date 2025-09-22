富采、錼創搶矽光子商機

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

富采（3714）、錼創-KY積極投入Micro LED於矽光子領域的應用，期盼以其獨特光源優勢，解決現行雷射光源的功耗痛點，搶占AI時代的高速傳輸商機。

富采董事長彭双浪積極帶領公司轉型，透過收購與投資鎖定高價值應用，顯示其整合產業鏈的強烈企圖心。富采也積極布局光通訊，藉由轉投資環宇-KY等深化合作，借重其在光通訊技術與北美市場的優勢。

富采說明，光通訊有磷化銦（InP）、面射型雷射（Vcsel）與Micro LED三種應用，富采在InP與Vcsel技術均有量產經驗，已可穩定供貨，Micro LED則在巨量移轉、晶圓級封裝等有進展，但確切量產時程仍待確定。

台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）認為，Micro LED作為矽光子的光源，其優勢在於「節能」與「多通道」。身為TOSIA理事長的錼創董事長李允立也看好此趨勢，這使得該產業觀點與錼創本身的營運布局形成高度呼應。

相較於傳統雷射，Micro LED耗能可減少高達90%，並提供遠超過傳統雷射的傳輸通道，是AI伺服器傳輸頻寬的理想解決方案。

錼創看好今年Micro LED需求成長，並指出公司正努力縮短新技術滲透市場的時間，預期生產成本有望在2030年媲美OLED。錼創目前營收來自晶片暫存基板製程（CoC），同時積極擴大美、中兩地產能，為下世代產品做好準備。

儘管Micro LED光源成本與量產技術仍待突破，但其在節能與傳輸效率上的潛力，已吸引科技巨頭目光。

