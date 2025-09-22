工業電腦廠維田（6570）第3季出貨回穩，展望後市，維田預期，歐美暑期長假結束後，客戶出貨可望逐漸加溫，在關稅可控匯率止穩的經濟狀態中，下半年營運有望優於上半年。

此外，維田強化半導體領域布局，近期透過策略投資「智連工控」，未來將與維田AI工業電腦產品垂直整合，強化半導體產業智慧製造布局。

智連工控是由工研院衍生的新創公司，專注於半導體全自動化領域，業務聚焦工廠端全自動化、設備端全自動化、設備自動化升級等三大核心。維田指出，該公司今年2月加入德鑫半導體聯盟，由18家台灣在地半導體供應鏈企業，組成半導體供應鏈大艦隊，投資智連工控，助力維田在德鑫半導體聯盟中，提供豐富且全面的軟硬體產品與設備自動化整合服務。