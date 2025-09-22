智易訂單看到明年上半年

網通廠智易（3596）受惠歐洲光纖復甦及升級需求趨勢不變，法人看好訂單能見度直達2026上半年，伴隨北美有線電視客戶新產品出貨，成為下半年及明年營運持續成長的主要動能。

智易第2季毛利率15.04%，每股純益3.02元；上半年毛利率15.21%，歸屬母公司業主淨利13.45億元，年增11.2%，每股純益6.1元，創歷史同期新高。

法人估，智易本季營收可望季增約3%，優於原本預期，主因5G FWA產品在北美及亞洲需求持續強勁，加上美元計價原物料成本降低，可望持續推升單季每股純益。

此外，法人觀察，今年上半年智易來自歐洲貢獻營收年增28%，主因需求復甦及10G PON持續升級，目前訂單能見度看到明年上半年，今年下半年將持續投入2026下半年新產品研發。

美國市場部分，法人表示，智易今年上半年開始出貨纜線數據機產品給北美客戶，預估今年寬頻固網收入年增率將超過五成，明年仍可望成長一成，成為成長最快的產品線。

今年無線網路新一代技術WiFi 7持續升級，智易認為，2025年將是電信營運商採用WiFi 7的元年，預估今年滲透率可望來到三成。