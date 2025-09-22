元山雙箭齊發 動能升溫

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
元山總經理劉賢文。聯合報系資料照

車用電子暨散熱廠元山（6275）積極鎖定車用以及AI伺服器等散熱市場，藉由雙箭齊發策略，加上旗下高雄仁武廠即將在明年初步入量產，衝刺營運。

元山近期受歐系車廠進入暑休出貨淡季，以及對美關稅觀望氣氛濃厚影響，8月營收動能趨緩，不過，中國大陸境內汽車銷售維持不墜，加上AI浪潮帶動旗下高階網通IT拉貨動能延續，前八月合併營收為28.26億元，較去年同期增加10.2%，全年營運成長動能無虞。

元山表示，在AI與高運算密度伺服器快速普及，加上資料中心大規模建設下，帶動高效能散熱模組需求不斷攀升，該公司已有能力供應客戶適用於AI伺服器的散熱零組件，現階段正與客戶保持密切合作關係。

元山布局高階IT網通散熱市場多年，陸續推出液冷散熱系統及其關鍵零組件產品，目前已推出250kW／120kW Sidecar、1.4MW In-Row CDU及高性能智慧風扇，有效為後續龐大邊緣運算散熱商機做好準備。

車用方面，元山長期與國際級一階（Tier1）車廠保持緊密合作關係，利用流體動力與二相流散熱技術導入至豪華車款內裝座椅，為乘用者提供更舒適體驗。

目前元山既有歐系高階品牌客戶訂單穩定挹注，即便面對美國進口關稅及中國大陸內卷競爭等不確定因素，仍憑藉優秀客製化產品推升訂單掌握度高，穩固全球汽車電子散熱領域的優勢。

產能規劃方面，元山位於高雄仁武產業園區的新廠預計第3季末開始啟動搬遷作業，最快年底機台進駐完畢並投入少量試產，2026上半年正式放量貢獻。

元山表示，為積極配合客戶分散單一生產基地風險政策，公司正密切因應客戶需求，將部分競爭性產品訂單轉移回台生產，並適時啟動第三地生產據點規劃，透過擴展全球化事業版圖為營收挹注新一波成長動能。

