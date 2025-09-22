上亞轉型報捷 打入蘋鏈

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

台亞集團旗下上亞（6130）轉型大突破，打入蘋果最新耳機AirPods Pro 3供應鏈，提供關鍵的光學鍍膜材料，並搭配台亞感測元件出貨，是AirPods Pro 3在心率偵測等健康功能大進化的關鍵要角。

業界指出，蘋果積極布局健康應用，台亞近年獨家供應蘋果感測器元件，大咬蘋果智慧穿戴裝置商機，如今旗下上亞也入列蘋果供應鏈，後市有看頭。

對於打入蘋果供應鏈，台亞、上亞都不對單一客戶評論。

AirPods Pro 3主打全球最強的主動降噪（ANC）技術，搭載業界最小的心率感測器，並結合AI運算，引發果粉高度關注，更以新增即時語音翻譯功能轟動市場。由於功能強大，業界認為AirPods Pro 3銷售可期，將同步帶旺相關供應鏈。

業界人士指出，AirPods Pro 3外觀雖然延續熟悉的白色柄狀設計，但內在升級幅度不小，包括心率偵測、主動降噪、音質、耐用性、麥克風效能等多方面全面強化，並新增即時語音翻譯功能，售價維持在249美元，堪稱AirPods產品線自問世以來，最具「小改款外表、大升級體驗」特徵的一代。

AirPods Pro 3首度內建光學心率監測，使用者可透過iPhone的健身（Fitness）App開啟超過50種運動模式，耳機會顯示即時心率數據，同步呈現在鎖定畫面上，整體健康功能大躍進。

業界指出，AirPods Pro 3內建蘋果自家最小的光學式心率感測器（PPG），能以每秒256次的紅外線脈衝偵測血流變化，結合加速度計、陀螺儀、GPS與iPhone端AI模型，實現心率、消耗卡路里與運動數據即時追蹤，要能達成精準的偵測，光學鍍膜扮演關鍵。

談到光學鍍膜布局，上亞董事長黃坤鍵先前指出，光學鍍膜事業處是上亞成為台亞供應鏈策略夥伴的重要一環，今年完成第一條光學鍍膜產線，經過歐美客戶反覆驗證，日前終於通過每個月可生產2,800片5吋的晶圓鍍膜，將持續開發新一代的光學鍍膜技術，用於增強感測晶片的感測效能。

據悉，上亞針對感測晶片所需的光學鍍膜進行加工，利用光學鍍膜層過濾400奈米至800奈米的可見光波段，達到過濾訊光學檢測晶片雜訊的目的，上亞將持續開發用於增強感測晶片感測效能的新一代光學鍍膜技術，冀望今年底通過客戶的製程加工驗證，目標是新光學鍍膜技術產能達到每個月1萬片5吋晶圓鍍膜。

AirPods Pro 3另一個亮點是新增即時語音翻譯功能，用戶可長按兩邊耳機柄啟動，系統會先降低對方聲音，再將翻譯後的語音透過耳機播出。若搭配iPhone的翻譯軟體，還能顯示文字版本，被視為蘋果在AI應用的突破。

