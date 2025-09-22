昶瑞雙刀流業務爆發 明年接單旺 營收、獲利可期

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
昶瑞總經理楊偉成。昶瑞／提供
昶瑞機電（7642）總經理楊偉成表示，無人機與協作型機器人布局將陸續開花結果，2026年無人機營收占比可望大增五倍，營收、獲利可期。整體看來，受惠美國客戶新增訂單挹注，2026年在手訂單量已超過全年出貨量六成，營運動能無虞。

楊偉成指出，占營收逾九成的DC直流馬達吊扇業務，今年新增19款產品，其中兩家美國客戶已選定12款，預計明年元月起出貨。目前公司產品在美國吊扇市場的市占率不到2%，未來仍有極大成長的空間。

無人機市場方面，昶瑞將吊扇馬達技術應用於中大型無人機動力模組，並已取得ISO27001與AS9100認證。為進一步搶攻市場，昶瑞在日前落幕的「2025台北國際航太暨國防工業展」中，展示最新的無人機動力模組，鎖定北美、歐洲、中東及亞洲市場。本次展出除攜手捷克槳葉廠商，更與國內無人機大廠新樂飛聯合展示台灣無人機產業鏈的整合能量。

楊偉成表示，無人機已進入小量試產階段，與日本客戶的驗證作業已於9月初展開，近期亦獲得多家客戶試產單，預估明年上半年開始出貨，出貨量上看千套以上，明年營收占比可望從目前的不到1%，大幅提升至5%以上，大增五倍。

他透露，除與日本洽談外，杜拜也已進入洽談，並與美國農機運輸客戶持續接觸，加上有數家台灣廠商確定在談合作，顯見國內外市場對其產品的高度興趣。

昶瑞表示，未來將持續專注於高效能無人機動力模組的研發與國際市場拓展，並透過策略性合作，推動台灣無人機產業鏈在全球市場上的能見度與競爭力。

此外，昶瑞也發展協作型機器人業務，以關節模組為主要布局，已於今年獲得工研院技術移轉，產品正在驗證階段，預計明年下半年將有進一步進展。

展望未來，楊偉成表示，今年營收預計與去年持平，獲利則視匯率狀況而定。隨著新款吊扇出貨、無人機動力模組開始貢獻營收，加上協作型機器人布局效益逐漸顯現，看好2026年營運成長。

此外，因應產能需求，昶瑞位於台中龍井的第二座新廠將於年底完工投產，總產能將突破百萬台，為未來營運成長提供有力支撐。

