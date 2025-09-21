威剛8月營收月、年雙增 法人持續看好營運後市表現

威剛（3260）8月營收為49.8億元，月增16.9%、年增64.5%，法人機構表示，由於DDR4或DDR5，客戶訂單能見度持續樂觀，NAND Flash大廠也調升報價下，持續看好營運後市。

威剛8月營收成長的主因，受惠DRAM產品營收貢獻比重61.2%，SSD為26.2%，記憶卡、隨身碟與其他產品12.4%。分析師表示，第3季DDR4貨源仍相當吃緊，因三大DRAM廠的DDR4停產依原計畫進行，DDR5則受到HBM發展與產能排擠影響，供給成長也相對受限，所以DDR4或DDR5，客戶訂單能見度持續樂觀。

NAND Flash方面，NAND Flash原廠產出仍相當自律，需求受惠資料中心拉貨積極，消費性電子有新品上市，對儲存需求攀升，NAND Flash市況可望保持穩健走升格局；固態硬碟（SSD）需求轉強，威剛工廠產線持續滿載。

分析師指出，威剛80~90%產品和NB、PC相關，因此和PC、NB的景氣連動較高，也有擴展電競、伺服器、工控等領域產品。威剛規劃在三年內以AI-first、高毛利與全球不中斷交付為主軸，推動TRUSTA品牌深化市場，並期望企業級產品線的毛利表現高於現有消費性業務。

雖第3季營收可能因客戶拉貨動能較弱，而與第2季營收持平或小幅增加，但由於整體價格趨勢向上，下半年獲利能力將有所提升，預估全年每股獲利（EPS）9.9元。