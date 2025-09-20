大立光、鴻準 四檔搶鏡

蘋果新一代手機iPhone 17昨（19）日開賣，首波銷售受到忠實果粉支持，仍有不錯表現，帶動蘋概股包括大立光（3008）、鴻準（2354）股價升溫，相關權證也受到矚目。

法人分析，由於第3季是美系新機備貨旺季，歷史經驗顯示，大立光6月到8月拉貨動能向來逐月走升，同時預期中國大陸政府下半年將再推出新一輪補助以支撐消費性需求，為非蘋陣營出貨增添動能，帶動大立光第3季營收將呈現明顯季增，今年在iPhone 17有多顆鏡頭明顯升級，將帶動平均單價（ASP）走升，有助於大立光下半年毛利率走揚。

由於蘋果已宣布增加對美國投資1,000億美元，使整體投資金額達到6,000億美元，換取半導體關稅的豁免，預估關稅問題對新機銷售影響有限，後續法人將持續關注上市後，市場對全新超薄機種iPhone Air的回饋。若反應正面則有望帶動iPhone 17出貨預估上修。中長期而言，正向看待大立光將持續受惠於手機鏡頭的規格升級趨勢，以及機器人視覺鏡頭開案增加。

同屬蘋概股的鴻準，則是iPhone 17的金屬機殼供應商，另外鴻準也已增加遊戲機的組裝業務，不過近來法人更關注鴻準的業務已進一步拓展到AI伺服器的液冷零組件，包括冷卻板、分歧管等，以及包括機器人金屬機械零組件、模組等新的應用，尤以新應用的毛利率更高。

法人看好，除了受惠於蘋果新機銷售，AI伺服器散熱目前以液冷為主流，有助於鴻準業務拓展。

權證發行商表示，投資人若是看好大立光及鴻準後續股價的表現，可以挑選價內外15%以內，逾80天期的權證入手，以小金搏大利。