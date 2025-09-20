台積電、弘塑 押逾三個月

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

AI族群在主權AI擴大投資等需求帶動下，市場看好台積電（2330）、弘塑（3131）等供應鏈業績表現，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台積電是擁有N5以下高階製程的唯一純晶圓代工廠，良率又高於競爭對手，高階產能全球最多，加上台灣擁有完整豐沛的半導體生態系，使其競爭力優於同業。台積電預計AI加速器業務在今年營收將會再增加一倍，其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦，預估全年美元營收年增30%。

弘塑第2季營收季增31.4%、年增69.5%，其中設備銷售、化學品營收分別達11.3億元、3.2億元的單季新高水準，毛利率40.6%，然業外受新台幣升值影響而產生匯兌損失約1.2億元，每股純益（EPS）7.05元，另外，季底合約負債28.5億元，季增17.4%、年增98.3%，續創新高，主要反映客戶對設備的需求繼續升溫。

弘塑預期2025年出機量可維持在150~200台，其中，100台已於上半年出機，明年主要客戶及OSAT廠商在產能建置上更為積極，因此，初判明年出機量與今年相當；預期今、明年主要設備仍將支援客戶對CoWoS、WMCM產能需求，明、後年SoIC相關濕製程設備將開始出貨，預期晶圓代工廠AP7的投產將為明年主要動能之一。

市場預估弘塑今年營收65.9億元、年增62%，毛利率41.9%，稅後純益11.2億元、年增33.1%，EPS為38.5元。

權證發行商建議，看好台積電、弘塑後市的投資人，可挑選價內外25%以內、有效天期三個月以上的商品介入。

延伸閱讀

皇翔賣完台積電改買台達電 砸4.79億買進545張

他曾是台積電最神秘老臣 羅唯仁：台積能獲客戶高度信任是先有「這兩大支柱」

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

輝達靠攏英特爾 台積電該緊張？分析師這樣看

相關新聞

昇達科進擊航太、國防

昇達科（3491）專研高頻通訊零組件與精密機構設計，近年搭上低軌衛星熱潮，推升營運表現，更從低軌衛星跨向無人機通訊、雷達...

全訊有望迎軍工大單

中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」首度於2025台北國際航太暨國防工業展展出，即將步入量產階段。軍工級功率放大器（PA...

利機2025年全年營收拚新高

通路商利機（3444）今年累計前八月業績約年增一成，法人估計，利機本季業績可能與第2季相當，第4季則可樂觀看待均熱片業務...

就市論勢／光通訊、重電 打聚光燈

雖然台股昨（19）日收盤跌190點，跌幅0.74%，終場收在25,578點，但開盤指數持續刷新歷史新高點位，一度來到25,864點；本周加權指數續揚103點，周線連四紅，小漲0.41%，平均日均量4,758.1億元。

10檔中小強勢股 投信追買

台股進入「25K」歷史新高區後，投信連連賣超，引發市場臆測。市場專家指出，投信雖已連三個月賣超，但在9月進入季底作帳關鍵...

外資：AI 鏈將熱到2026年

里昂、高盛證券最新報告力挺台灣科技業，點名AI仍是明年成長主軸。兩大外資不約而同指出，市場對AI情緒極度樂觀、非AI領域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。