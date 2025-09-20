台積電、弘塑 押逾三個月

AI族群在主權AI擴大投資等需求帶動下，市場看好台積電（2330）、弘塑（3131）等供應鏈業績表現，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台積電是擁有N5以下高階製程的唯一純晶圓代工廠，良率又高於競爭對手，高階產能全球最多，加上台灣擁有完整豐沛的半導體生態系，使其競爭力優於同業。台積電預計AI加速器業務在今年營收將會再增加一倍，其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦，預估全年美元營收年增30%。

弘塑第2季營收季增31.4%、年增69.5%，其中設備銷售、化學品營收分別達11.3億元、3.2億元的單季新高水準，毛利率40.6%，然業外受新台幣升值影響而產生匯兌損失約1.2億元，每股純益（EPS）7.05元，另外，季底合約負債28.5億元，季增17.4%、年增98.3%，續創新高，主要反映客戶對設備的需求繼續升溫。

弘塑預期2025年出機量可維持在150~200台，其中，100台已於上半年出機，明年主要客戶及OSAT廠商在產能建置上更為積極，因此，初判明年出機量與今年相當；預期今、明年主要設備仍將支援客戶對CoWoS、WMCM產能需求，明、後年SoIC相關濕製程設備將開始出貨，預期晶圓代工廠AP7的投產將為明年主要動能之一。

市場預估弘塑今年營收65.9億元、年增62%，毛利率41.9%，稅後純益11.2億元、年增33.1%，EPS為38.5元。

權證發行商建議，看好台積電、弘塑後市的投資人，可挑選價內外25%以內、有效天期三個月以上的商品介入。