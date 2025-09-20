智原、瀚宇博 認購夯

台股昨（19）日開高走低，早盤再寫歷史新高，不過，午盤過後由紅翻黑，尾盤跌勢進一步擴大，終場下跌190點，收在25,578點，不過，智原（3035）、瀚宇博（5469）等逆勢強漲，攻上漲停。發行券商指出，若看好強勢股表現，可運用權證伺機布局。

智原是特殊應用IC（ASIC）設計服務廠，受惠於NVIDIA入股Intel，打開x86新局，因與Intel有18A製程上的合作，激勵股價表現。智原上半年歸屬母公司業主純益3.72億元，年減31.2％，每股純（EPS）1.43元。

法人指出，根據中國國產化趨勢，多數零組件以及晶片將使用國產廠商，如網通晶片、感測器、甚至機器人相關零組件都已有成熟中國廠商供應，這部分台廠機會較少，但以第4季及短期來看中國大陸對於伺服器與散熱廠商仍有需求，大陸CSP可能加大對AI伺服器採購，台灣ODM仍是不可或缺的代工來源，智原仍有機會受益。

上市PCB廠商瀚宇博公告上半年歸屬母公司純益12.91億元，年減少11%，上半年每股純益為2.67元，略低於去年同期的2.75元。法人指出，瀚宇博台灣廠轉生產AI伺服器PCB，子公司精成科技併日本Lincstech代工生產Google，後市營運樂觀。

瀚宇博股價受庫藏股護身，該公司16日公告董事會決議通過買回公司股份，買回股份目的為轉讓股份予員工，買回股份種類為普通股，預定買回期間為9月17日起至11月14日，買回數量為2,000張，買回區間價格75至88元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

權證發行商建議，看好智原、瀚宇博可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。