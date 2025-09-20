華星光 挑逾120天
華星光（4979）第3季、第4季營收將逐季向上，主要因矽光後段製程產能將持續增加，目前後段產能已達去年同期約300%，今年下半年相關產能將逐月增產並於年底達約400%，光通訊相關產品客戶在AI趨勢下需求提升。
法人看好華星光晶粒業務將受惠矽光需求，將於2026年顯著成長，其產能將較2025年再增加100%，約為2024年底的八倍。近期美系光通訊領導廠商包括Coherent與Lumentum等公司樂觀看待應用於DCI超長距離之ZR光收發模組產品需求，華星光客戶將切入更多AI相關公司。
權證發行商建議，看好華星光後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言