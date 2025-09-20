華星光 挑逾120天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

華星光（4979）第3季、第4季營收將逐季向上，主要因矽光後段製程產能將持續增加，目前後段產能已達去年同期約300%，今年下半年相關產能將逐月增產並於年底達約400%，光通訊相關產品客戶在AI趨勢下需求提升。

法人看好華星光晶粒業務將受惠矽光需求，將於2026年顯著成長，其產能將較2025年再增加100%，約為2024年底的八倍。近期美系光通訊領導廠商包括Coherent與Lumentum等公司樂觀看待應用於DCI超長距離之ZR光收發模組產品需求，華星光客戶將切入更多AI相關公司。

權證發行商建議，看好華星光後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

