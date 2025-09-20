創意 二檔有看頭

經濟日報／ 記者周克威整理

創意（3443）第3季量產晶片隨前期遞延認列而回升，市場預估單季營收71億元，季增16.4%、年增7.5%，稅後純益8.9億元，季增15%、年減13%，每股純益（EPS）6.7元。

市場依創意第3季與全年營收指引，預期第4季營收有望季增37%，其中，NRE與量產晶片均同步增溫，而量產晶片動能主要來自比特幣產能增加，並且微軟第二代AI加速器已於第3季開始小量出貨，預估營收年成長19.6%至299.4億元，稅後純益37.4億元，年增8.4%，EPS成長至27.9元。

看好創意後市股價的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期90天以上的權證介入。

