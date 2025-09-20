華邦電 選價內15%

華邦電（2344）受惠車用、穿戴式裝置、伺服器， NB需求健康，帶動NAND供給進一步收緊；DRAM方面，價格因近期供應吃緊而大幅上漲， DDR3／DDR4合約價格自第3季起穩步上漲，漲勢可望延續至年底，法人看好趨勢有助華邦電下半年營運。

法人分析，第3季華邦電受惠DDR3／DDR4合約價上漲，Flash NOR／SLC客戶回補庫存需求暢旺，邏輯事業群也有望回穩，預估營收將呈現季增。毛利率則受惠台中、高雄廠稼動率回溫，也預估可上升至26.2%。由於營收規模上升使營業費用率下降，全年營運有望由虧轉盈。權證發行商表示，看好華邦電的投資人可挑價內15%以內，有效天期三個月以上權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

