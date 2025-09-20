10檔中小強勢股 投信追買

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股進入「25K」歷史新高區後，投信連連賣超，引發市場臆測。市場專家指出，投信雖已連三個月賣超，但在9月進入季底作帳關鍵時刻，反手買超的川湖（2059）、金居等十檔中小型股，成為許多投資人、業內買盤追逐聚焦點。

台股第3季以來由台積電揭開新一季法說序幕，上修營運展望，行情先站穩22,500點，8月7日攻上24,000點、9月10日站上25,000點大關，多頭攻勢一發不可收拾，搭配道瓊、那斯達克、標普等主要美股在聯準會降息預期心理催化下頻創歷史新高，帶動台股走高。

但觀察原本是國家隊重要成員之一的投信，在台股波段頻創新高同時，7月起先賣超137億元，8月賣超金額降為48億元，9月迄今所有交易日全數呈現賣超，且賣超金額來到537億元，暫呈史上最大賣超單月。

投信連連賣超之際，9月也進入季底作帳關鍵時刻，經理人看好營運後市且買盤開始逆勢著墨一些中小型股，其中股本在50億元以下，9月以來買超，同時股價呈現上漲，基本面上8月營收優於去年同期個股，包括川湖、群聯、旺矽、金居、貿聯-KY、精測、雙鴻、達麗、威剛、欣銓等十檔逆勢加碼股。

市場法人分析，投信本波賣超重要原因，是台股第2季以來，投資人在對等關稅、新台幣暴走等因素洗禮後，居高思危心態逐漸轉濃，特別是進入歷史高檔區後，開始逐步實現獲利，不論是被動式、主動式ETF或股票型基金，都面臨調節賣股壓力。

延伸閱讀

中信金土洋法人大對戰爆量強漲 分居今天外資賣超、投信買超第一多

聯準會降息市場資金充沛 法人樂觀看待台股成長趨勢不變

自營商獨撐！三大法人賣超114億元 台股隨台積電創高殺尾 周線仍連4紅

台股跌逾190點收25578點 三大法人合計賣超逾百億

相關新聞

昇達科進擊航太、國防

昇達科（3491）專研高頻通訊零組件與精密機構設計，近年搭上低軌衛星熱潮，推升營運表現，更從低軌衛星跨向無人機通訊、雷達...

全訊有望迎軍工大單

中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」首度於2025台北國際航太暨國防工業展展出，即將步入量產階段。軍工級功率放大器（PA...

利機2025年全年營收拚新高

通路商利機（3444）今年累計前八月業績約年增一成，法人估計，利機本季業績可能與第2季相當，第4季則可樂觀看待均熱片業務...

就市論勢／光通訊、重電 打聚光燈

雖然台股昨（19）日收盤跌190點，跌幅0.74%，終場收在25,578點，但開盤指數持續刷新歷史新高點位，一度來到25,864點；本周加權指數續揚103點，周線連四紅，小漲0.41%，平均日均量4,758.1億元。

10檔中小強勢股 投信追買

台股進入「25K」歷史新高區後，投信連連賣超，引發市場臆測。市場專家指出，投信雖已連三個月賣超，但在9月進入季底作帳關鍵...

外資：AI 鏈將熱到2026年

里昂、高盛證券最新報告力挺台灣科技業，點名AI仍是明年成長主軸。兩大外資不約而同指出，市場對AI情緒極度樂觀、非AI領域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。