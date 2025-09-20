10檔中小強勢股 投信追買

台股進入「25K」歷史新高區後，投信連連賣超，引發市場臆測。市場專家指出，投信雖已連三個月賣超，但在9月進入季底作帳關鍵時刻，反手買超的川湖（2059）、金居等十檔中小型股，成為許多投資人、業內買盤追逐聚焦點。

台股第3季以來由台積電揭開新一季法說序幕，上修營運展望，行情先站穩22,500點，8月7日攻上24,000點、9月10日站上25,000點大關，多頭攻勢一發不可收拾，搭配道瓊、那斯達克、標普等主要美股在聯準會降息預期心理催化下頻創歷史新高，帶動台股走高。

但觀察原本是國家隊重要成員之一的投信，在台股波段頻創新高同時，7月起先賣超137億元，8月賣超金額降為48億元，9月迄今所有交易日全數呈現賣超，且賣超金額來到537億元，暫呈史上最大賣超單月。

投信連連賣超之際，9月也進入季底作帳關鍵時刻，經理人看好營運後市且買盤開始逆勢著墨一些中小型股，其中股本在50億元以下，9月以來買超，同時股價呈現上漲，基本面上8月營收優於去年同期個股，包括川湖、群聯、旺矽、金居、貿聯-KY、精測、雙鴻、達麗、威剛、欣銓等十檔逆勢加碼股。

市場法人分析，投信本波賣超重要原因，是台股第2季以來，投資人在對等關稅、新台幣暴走等因素洗禮後，居高思危心態逐漸轉濃，特別是進入歷史高檔區後，開始逐步實現獲利，不論是被動式、主動式ETF或股票型基金，都面臨調節賣股壓力。