思必瑞特獲利動能強勁

興櫃生技股思必瑞特（7790）近日召開法說會，說明該公司營運展望，思必瑞特受惠醫療院所客戶數增長，帶動上半年財務表現，2025上半年營收1.44億元，較去年同期成長39%，上半年每股稅後純益（EPS）從去年同期0.27元躍升至0.85元，看好下半年獲利動能持續強勁。

思必瑞特生技以血小板等個人化再生醫療製備服務為核心，截至今年6月30日止，累積總服務數達4萬人次，醫療院所家數達1,500家，營收連續四年的年複合成長率（CAGR）高達46%。

創辦人暨董事長林道隆表示，再生醫學已不再是學術理論，而是能夠實際應用於臨床的成熟技術。相較於傳統化學藥物，再生醫學更注重「個人化」與「精準化」。

思必瑞特生技透過研發、量產、全方位製程服務，並串聯下游醫療院所，打造出一套創新的商業模式，為市場提供精準、個人化、可信賴的再生醫療製備服務，目前應用領域已深耕醫學美容、皮膚科、運動醫學、復健科、骨科等，今年更成功拓展至泌尿科與婦產科等新領域。