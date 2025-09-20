雷虎無人直升機 2026年投產

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

無人機大廠雷虎科技（8033）昨（19）日向來訪的陸軍司令呂坤修上將，介紹雷虎與漢翔合作開發的中大型無人直升機，總經理蘇聖傑透露，目前雙方正積極進行結構優化作業，預計明年下半年即可投入生產，並搶攻國內外軍工市場商機。

台北航太國防展昨天進入第二天，呂坤修率領陸軍司令部相關參謀參訪雷虎攤位。呂坤修對於雷虎與中科院合作研發的FPV自殺攻擊型無人機、無人艇，以及與漢翔合作的主旋翼直徑4米T-400無人直升機甚感興趣，表示後續將到雷虎台中總部進一步了解。

雷虎此次參展，共展出兩款車載平台（UGV）、兩款中大型無人機（UAV）、兩型無人艇（USV），展示亮點包括與國內外最先進軍事及AI科研機構合作，搭載具實戰應用先進的雷達、射控系統等。

另有一個專區展示雷虎100% MIT自製關鍵零組件，涵蓋馬達、鏡頭及飛控系統、Goggles與控制品等產品，均符合此次軍備局甲、乙、丙、丁、戊等五款所需。

