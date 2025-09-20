亞果20億聯貸 台企銀主辦

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

由台灣企銀統籌主辦的亞果遊艇（7566）7年期20.2億元聯合授信案，昨（19）日舉辦聯貸典禮，亞果遊艇董事長侯佑霖表示，將以會員與泊位銷售為雙主軸，並推動環島帆船賽等活動帶動消費。

此聯貸儀式由台灣企銀董事長李嘉祥及亞果遊艇董事長侯佑霖共同主持，台南市長黃偉哲等人並到場致意。聯貸案由台灣企銀擔任統籌暨額度管理銀行，獲得第一銀行、農業金庫、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、安泰銀行及合作金庫等七家銀行支持參貸，並以20.2億元完成簽約。

侯佑霖表示，亞果完成銀行團授信，象徵金融市場看好台灣海洋休憩產業。隨兩岸和緩、碼頭與國際飯店進駐，將以會員與泊位銷售為雙主軸，並推動環島帆船賽等活動帶動消費。

而短期專注穩健經營與加速還款，長期擴充超過六座碼頭、培育市場，目標服務上千名頂級海洋消費者與萬艘遊艇需求。

此次啟動的度假酒店開發計畫，將攜手新加坡高端度假品牌悅榕集團，共同打造台首座「遊艇飯店」。

相關新聞

昇達科進擊航太、國防

昇達科（3491）專研高頻通訊零組件與精密機構設計，近年搭上低軌衛星熱潮，推升營運表現，更從低軌衛星跨向無人機通訊、雷達...

全訊有望迎軍工大單

中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」首度於2025台北國際航太暨國防工業展展出，即將步入量產階段。軍工級功率放大器（PA...

利機2025年全年營收拚新高

通路商利機（3444）今年累計前八月業績約年增一成，法人估計，利機本季業績可能與第2季相當，第4季則可樂觀看待均熱片業務...

就市論勢／光通訊、重電 打聚光燈

雖然台股昨（19）日收盤跌190點，跌幅0.74%，終場收在25,578點，但開盤指數持續刷新歷史新高點位，一度來到25,864點；本周加權指數續揚103點，周線連四紅，小漲0.41%，平均日均量4,758.1億元。

10檔中小強勢股 投信追買

台股進入「25K」歷史新高區後，投信連連賣超，引發市場臆測。市場專家指出，投信雖已連三個月賣超，但在9月進入季底作帳關鍵...

外資：AI 鏈將熱到2026年

里昂、高盛證券最新報告力挺台灣科技業，點名AI仍是明年成長主軸。兩大外資不約而同指出，市場對AI情緒極度樂觀、非AI領域...

