鋼廠奪新單 營運進補

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
鋼筋市場買盤出籠，推升鋼廠接單，將可挹注第4季營運表現。聯合報系資料照
國內鋼筋市場買盤出籠，全台鋼廠包括豐興（2015）、威致、海光、協勝發等均有斬獲，新單數量合計近20萬公噸，將可挹注各業者第4季營運表現。同時，也為下周盤價加持，起碼可站穩在平盤之上。

據了解，受到先前颱風雨勢不斷等影響，加上國際廢鋼行情下探，面對庫存去化情況不如預期，國內鋼筋市場逾一個月呈現交易空轉態勢，條鋼廠鋼筋牌價一度連續二周調降。

進入本周，鋼廠則以平盤定調，觀察市場變化，以豐興為例，廢鋼收購價在每公噸7,800元，鋼筋價格每公噸為1.67萬元，型鋼產品基價每公噸2.38萬元。

業者指出，新盤出爐後，眼見市場依然籠罩著濃厚觀望氛圍，部分同業為刺激買氣，推出每公噸200至300元的優惠價方案，並吸引從南到北的其他鋼廠跟進，實際鋼筋報價降為每公噸1.55萬至1.58萬元區間。

而業界集體降價行動，一如預期的逼出下游和盤商的補庫存買盤，這幾天來，各鋼廠普遍有新單落袋，少者1、2萬公噸，多者達4、5萬公噸，估算全台整體接單量近20萬公噸水準。

市場人士指出，在訂量增加之際，從原料面來看，美國貨櫃廢鋼小漲3至5美元，站上每公噸300至303美元，至於日本散裝廢鋼報價也持穩在310美元上下價位，由此研判，下周一（22日）即將開出的鋼筋新盤，有望因取消「優惠價」而呈現「明平暗漲」格局。

展望後市，業者認為，隨著颱風季節即將結束，預期國內工程可望加速，未來只要廢鋼市場有個風吹草動，可望再有回補庫存買盤釋出，屆時，鋼廠可順勢展開新波攻勢。

法人並指出，國內重大公共工程如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案、國道橋樑補強工程等正如期展開。

至於電子廠房擴建如台積電、台達電等廠房工程也正啟動，加上各式社會住宅案相繼推出，有利鋼筋需求維持穩定。

