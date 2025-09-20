聚賢推雷射焊接機新品

聚賢研發-創（7631）本季推出「管路自動雷射繞焊機」，首度參與航太國防展，在半導體設備業務外，擴充營運領域到軍工、化工及風力發展產業所需的雷射焊接機市場。

聚賢研發是台灣首家創新開發廠務工程設備及輔具廠務工程公司，今年前八個月合併營收5.61億元，年增4.1%，創同期新高。上半年稅後純益0.4億元，年增16.4%；每股純益2.14元。在手訂單維持高檔，預期今年及明年獲利成長可期。

聚賢研發表示，市售電弧氬焊仰賴美國進口，聚賢研發推出國產「管路自動雷射繞焊機」，在相同條件的管路，焊接時間為電弧氬焊的三分之一，新手也能上手操作，近期針對新產品在多國申請發明專利中。在驗證上，通過SEMI S2項國際安全標準驗證，本季底可取得歐盟CE認證，並率先應用在自有的廠務工程焊接作業。

聚賢研發積極拓展海外市場，去年於日本、新加坡、德國等地設立子公司，拓展海外廠務工程及再生能源等業務。日本子公司開始貢獻營收，新加坡則規劃爭取統包工程，有望第4季起貢獻營收。