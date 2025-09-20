力積電8月 EPS -0.11元

圓代工廠力積電（6770）因近期股價變動達應公布注意交易資訊標準，昨（19）日依主管機關規定，公告8月自結營收39.78億元，稅後淨損4.73億元，每股淨損0.11元。法人推估，力積電本季淨損數字有望較上季淨損33.34億元明顯收斂。

法人指出，力積電也代工DRAM、快閃記憶體，月產能約5萬片12吋晶圓，營收比重約三至四成之間。近期DDR4記憶體報價居高不下、需求暢旺，帶動晶圓代工業者股價與業績上升。力積電自9月初低點15.35元起漲，昨日收22.1元，下跌0.3元，短期股價漲幅逾四成，昨日單日成交量達31.35萬張。其中，外資買超達3.71萬張，居台股買超第三名，投信與自營商則賣超。