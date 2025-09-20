弘塑2025年全年獲利挑戰新高

客戶端持續擴充先進封裝產能，半導體設備商弘塑（3131）接單也暢旺。法人預期，弘塑本季業績應可順利增長，第4季展望樂觀，今年營收與獲利表現雙雙挑戰歷史新高在望，全年營收表現有機會首度突破60億元大關。

弘塑累計前八月合併營收為39.03億元，年增54.9%，上半年歸屬母公司業主淨利4.61億元，年增22.2%，每股純益15.79元。8月業績呈現月減，但法人預期本季營收表現應能維持成長態勢，達成連六季成長，只要新台幣匯率走勢變化不要太大，對第4季的展望仍維持樂觀。

弘塑先前提到，受惠於2.5D／3D等先進封裝需求旺盛，今年接單力道強勁，現階段產能維持滿載狀態，設備訂單能見度已排到2026年上半年，關鍵機台的交期長達數月。弘塑估計今年的設備出機總量，將介於150台至200台之間，明年的出機量有機會與今年相當。

弘塑擴充二廠設備產能，預計9月底啟用，產能比既有增加一倍，未來可減少因外包影響成本上升。在化學品產能擴充方面，如果認證順利，新廠加入初期先增加50%產能，下一階段對於危險化學品倉儲量能方面，也已編列預算預備布建。